Возвращение к культурной жизни

После продолжительного перерыва в Германии возобновляется культурная жизнь. На фоне смягчения санитарных ограничений в Берлине открылся фестиваль искусства — Gallery Weekend. Это одно из крупнейших таких мероприятий в Германии. В нём участвуют десятки музеев, галерей и выставочных центров. В этом году, впрочем, посетителей принимают только по предварительной записи и после предоставления отрицательных результатов недавнего теста на коронавирус.

В Барселоне любителей искусства приглашают на выставку-ретроспективу Маурица Эшера. Она проходит в музее Маритимо до 26 сентября. Здесь представлены более 200 работ голландского художника, — среди них известнейшие произведения Эшера периода сюрреализма, а также его эксперименты с визуальным восприятием пространства и иллюзией бесконечности. Коллекционер и организатор выставки Федерико Джудичеандреа отмечает, что значительная часть работ Эшера создана под влиянием математики. В особенности это стало заметно после 1945 г., когда сами математики обратились к произведениям Эшера.

Сюрреализм оказался в самом центре культурной жизни в Перми, где представлены более сотни работ Сальвадора Дали из коллекции петербургской галереи современного искусства PS Gallery. В основном это графика, но есть и скульптуры из стекла, а также мультимедийный проект для знакомства с цифровыми копиями произведений Дали «Ожившие полотна».

Выставка «Сюрреализм — это Я» в Перми проходит до 20 мая.