«Картинки с выставки» в Музее Орсе

Знаменитый парижский музей изобразительных искусств — музей Орсе — пустует из-за коронавирусных ограничений. И его огромным холлом, в котором когда-то располагался вокзал, решили воспользоваться музыканты симфонического оркестра Парижа. Вечером 1 мая они исполнят приличное антуражу произведение — «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского в обработке для оркестра Мориса Равеля.

«Мы хотим организовать показ для виртуальной публики, — рассказывает директор музыкальных программ музея Сандра Бернар. — Позволить ей послушать этот концерт, а кроме того и увидеть больше деталей, чем можно при других обстоятельствах. Мы покажем картины, скульптуры. То есть то, что мы как музей, можем показать в дополнение к выступлению оркестра Парижа».

В программу включены еще два произведения Равеля: «Болеро» и «Пять греческих народных мелодий», во время исполнения которых зрители увидят среди прочего полотна французских импрессионистов и скульптуры Огюста Родена. Оркестром будет дирижировать испанский дирижер Пабло Эрас-Касадо:

«Такой формат позволит нам прийти в дом к людям, чтобы поделиться с ними красотой. Мы не можем ходить на концерты, не можем ходить в музеи, но можем принести музей и музыку домой ко всем ценителям. Это очень важно. Ведь то, чем мы занимаемся, это не просто наш образ жизни и увлечение, это еще и миссия».

Трансляция концерта начнется в 8:30 вечера по центральноевропейскому времени. Ее можно будет увидеть на интернет-сайте музея Орсе. Чуть позже запись концерта можно будет посмотреть на телеканале Mezzo Live HD.