Антикарантинный Первомай в Европе

День труда в Европе стал поводом для новых выступлений против санитарных ограничений. В Турине противники карантина присоединились к первомайской демонстрации: сотни людей вышли на улицы вопреки сохраняющимся запретам на массовые мероприятия. Участники акции попытались устроить шествие к мэрии, однако столкнулись с противодействием сотрудников силовых структур. Акция обернулась уличным противостоянием между полицией и демонстрантами.

В Вене около 700 человек смогли провести шествие по центру города — от здания мэрии до Венского театра. Эта акция также проходила под лозунгами против ограничения прав граждан в рамках борьбы с пандемией. Полиция настаивала на соблюдении правил безопасности, в частности, социальной дистанции. Отмечается, что серьёзных нарушений участники акции не допустили.

Вопреки санитарным ограничениям, своеобразное антиковидное выступление провели бельгийские подростки. В очередной раз сотни молодых людей собрались на вечеринку в брюссельском парке по призывам, которые распространялись в социальных сетях. Участники акции подчеркивали, что выступают против обязательного ношения масок, они требовали отменить карантинные меры и вернуть людям свободу.