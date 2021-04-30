Посольство США в Москве прекратит выдачу виз

Посольство США в Москве с 12 мая прекратит выдачу россиянам виз, не связанных с иммиграцией и дипломатическими поездками. Об этом сообщается на сайте представительства. Это объяснили введёнными Россией ограничениями на найм иностранных сотрудников (россиян и граждан третьих стран), из-за чего численность штатных работников посольства сократится на 75%.

15 апреля президент США подписал указ о новых антироссийских санкциях, среди прочих мер из Вашингтона были высланы 10 российских дипломатов. На следующий день об ответных шагах объявил российский МИД, а позже стало известно, что в Москве готовят список "недружественных стран": в него, по разным данным, могут попасть США, Чехия, Польша, страны Балтии. Диппредставительствам таких государств запретят нанимать на работу россиян.