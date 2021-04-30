Канары — тупик для мигрантов

Порт Тенерифе на Канарских островах - крупный туристический центр. Но также он принимает и другого рода путешественников.

Каждую ночь, полиция и служба безопасности следят за тем, чтобы мигранты не смогли проникнуть в фуры перед загрузкой на торговые суда, отправляющиеся на континент.

Мы стараемся гарантировать безопасность всех заинтересованных, прежде всего мигрантов. Их конечный пункт назначения - Европа, они сделают все, чтобы уехать с островов, даже ценой своей жизни Хуан Игнасио Лианьо представитель компании Fred. Olsen Express

Большинство из них отправляют обратно вглубь острова, где находится самый большой центр приема мигрантов на испанском архипелаге. СМИ внутрь не допускаются. Но настроение здесь мрачное. Прямо перед воротами разбили импровизированный лагерь.

"Это символ", - говорит Роберто, местный житель, он приходит сюда протянуть руку помощи тем, у кого, по его словам, ничего нет.

Они хотели возразить протест против плохих условий внутри. Они на Канарских островах уже несколько месяцев, и никто не говорит, что будет с ними дальше. У некоторых есть паспорта, официальные запросы о предоставлении убежища и письма-приглашения от членов семьи, которые могут их приютить. Но даже с этими документами их не пропускают. Они превратили Канарские острова в европейскую тюрьму Роберто Меса Ассамблея поддержки мигрантов Тенерифе

В прошлом году до Канарских островов добрались более 20000 человек. Все они совершили опасное путешествие через Атлантический океан с северного побережья Африки. Многих из них были вынуждены заселить в отели на Гран-Канарии, главном острове, поскольку центры приема мигрантов были переполнены. С тех пор туристические курорты опустели, так как тысячи были репатриированы или все же смогли добраться до континента.

Оставшиеся оказались в затруднительном положении из-за локдауна.

Кальвин и Уннтове управляют несколькими бизнесами на острове, они решили оставить свои двери открытыми для нескольких десятков молодых людей.

Усман прибыл из Сенегала 7 месяцев назад. Его мечта - дать семье будущее. Усман никогда не пропускает языковые курсы, проводимые в отеле. Он ждет ответа на свое прошение о предоставлении убежища. Как и большинство здесь, он мечтает переехать на континент.

Я обращаюсь к европейцам с просьбой помочь нам доехать до испанского материка в поисках работы. Я уверен, что рано или поздно я выиграю свое будущее. Я никогда не потеряю веру Усман Ндиайе проситель убежища

Чтобы помочь этим молодым людям добиться лучшей жизни и получить шанс интегрироваться, пара, взявшая их под свое крыло, учредила фонд Canaria Mama Africa. Так гости называют женщину, которую называют своей второй матерью.

Я вижу только два решения стоящей перед нами задачи. Я понимаю, что высылка - одно из таких решений. Но и интеграция также очень важная часть этого. Поэтому я бы посоветовал нам продуктивнее работать над обоими решениями. Но ничего не делать - это не решение, потому что тогда люди будут жить на улице, и это станет другой проблемой Кальвин Лукок управляющий отелем, соучредитель фонда Canaria Mama Africa

Слишком большой проблемой для части местного населения. Алекс - член испанской ультраправой партии Vox. Он регулярно получает жалобы от жителей, которые говорят, что их жизни мешают незваные путешественники.

Каждый раз, когда вы выходите из дома, они могут вас поймать, они могут вас ограбить, они могут вас изнасиловать и так далее ... Мы не привыкли так жить. Это просто безвыходная ситуация местная жительница

Напряженность достигла пика несколько месяцев назад, когда сообщалось о нападениях жителей на мигрантов возле здания бывшей школы, превращенной в центр приема мигрантов. С тех пор все поутихло.

Но, по мнению Алекса, как государство Испании, так и Европейский Союз должны предпринять более решительные шаги, чтобы избежать подобных ситуаций.

Первое, что мы должны потребовать, - это прекратить торговлю людьми и перенаправить суда с мигрантами. С другой стороны, использовать нас, чтобы иммигранты не могли уехать в Европу и чтобы все оставались на Канарских островах, - это не выход. Все, к чему это приведет, - это огромная трата государственных средств из карманов налогоплательщиков, в то время как здесь, на Канарах, нет работы Алексис Хулиус Боссе член партии VOX

По мнению представителя испанского правительства на Канарских островах, Европейский пакт о миграции и предоставлении убежища еще не реализован.

Европа не может смотреть на пограничные территории, как если бы это была только их проблема. Это проблема Европы. И если есть территория, возможности которой исчерпаны, и где это порождает социальные проблемы, учитывая, что экономический кризис также существует на Канарских островах, Европа должна проявить солидарность Ансельмо Пестана Пардон делегат правительства Испании на Канарских островах

Опасаясь репатриации, многие покинули центры приема и живут на улицах административного центра Лас-Пальмас. На закате десятки мужчин выходят из тени, чтобы выстроиться в очередь за едой, которую раздают местные волонтеры. По словам некоторых мигрантов, если бы в их странах была работа, они бы не приезжали в Европу.