Канары — тупик для мигрантов
Порт Тенерифе на Канарских островах - крупный туристический центр. Но также он принимает и другого рода путешественников.
Каждую ночь, полиция и служба безопасности следят за тем, чтобы мигранты не смогли проникнуть в фуры перед загрузкой на торговые суда, отправляющиеся на континент.
Большинство из них отправляют обратно вглубь острова, где находится самый большой центр приема мигрантов на испанском архипелаге. СМИ внутрь не допускаются. Но настроение здесь мрачное. Прямо перед воротами разбили импровизированный лагерь.
"Это символ", - говорит Роберто, местный житель, он приходит сюда протянуть руку помощи тем, у кого, по его словам, ничего нет.
В прошлом году до Канарских островов добрались более 20000 человек. Все они совершили опасное путешествие через Атлантический океан с северного побережья Африки. Многих из них были вынуждены заселить в отели на Гран-Канарии, главном острове, поскольку центры приема мигрантов были переполнены. С тех пор туристические курорты опустели, так как тысячи были репатриированы или все же смогли добраться до континента.
Оставшиеся оказались в затруднительном положении из-за локдауна.
Кальвин и Уннтове управляют несколькими бизнесами на острове, они решили оставить свои двери открытыми для нескольких десятков молодых людей.
Усман прибыл из Сенегала 7 месяцев назад. Его мечта - дать семье будущее. Усман никогда не пропускает языковые курсы, проводимые в отеле. Он ждет ответа на свое прошение о предоставлении убежища. Как и большинство здесь, он мечтает переехать на континент.
Чтобы помочь этим молодым людям добиться лучшей жизни и получить шанс интегрироваться, пара, взявшая их под свое крыло, учредила фонд Canaria Mama Africa. Так гости называют женщину, которую называют своей второй матерью.
Слишком большой проблемой для части местного населения. Алекс - член испанской ультраправой партии Vox. Он регулярно получает жалобы от жителей, которые говорят, что их жизни мешают незваные путешественники.
Напряженность достигла пика несколько месяцев назад, когда сообщалось о нападениях жителей на мигрантов возле здания бывшей школы, превращенной в центр приема мигрантов. С тех пор все поутихло.
Но, по мнению Алекса, как государство Испании, так и Европейский Союз должны предпринять более решительные шаги, чтобы избежать подобных ситуаций.
По мнению представителя испанского правительства на Канарских островах, Европейский пакт о миграции и предоставлении убежища еще не реализован.
Опасаясь репатриации, многие покинули центры приема и живут на улицах административного центра Лас-Пальмас. На закате десятки мужчин выходят из тени, чтобы выстроиться в очередь за едой, которую раздают местные волонтеры. По словам некоторых мигрантов, если бы в их странах была работа, они бы не приезжали в Европу.