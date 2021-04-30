Экономическая рецессия в Европе

Европейская экономика в I квартале сократилась на 0.6% из-за введения локдаунов в начале года и отставания в вакцинации. Снижение роста наблюдается уже два квартала подряд. При этом другие крупные экономики мира восстанавливаются — в Китае рост составил 0,6%, в США — 1,6%.

Специалисты указывают на разницу в объемах стимулирования американской и европейской экономик: в США они составят до 12% ВВ, в Евросоюзе — около 6%.

Рецессию в странах еврозоны усилил обвал экономики Германии, где снижение ВВП составило 1,7% за счет замедления в целом ряде отраслей, включая сферы услуг, промышленного производства и строительства. В то же время сюрприз преподнесла Франция, где несмотря на негативные прогнозы ВВП вырос на 0,4%.

По оценкам Евростата, годовая инфляции в еврозоне ускорится до 1,6%. Вместе с тем эксперты ожидают, что по итогам года рост ВВП еврозоны составит 4,4%.