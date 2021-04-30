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Германия

Возрождение культового автомобиля эпохи социализма

 Ирина Шелудкова
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Возрождение культового автомобиля эпохи социализма
Авторское право  Jens Meyer/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.
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Ровно 30 лет назад остановилось серийное производство автомобиля "Трабант", ставшего одним из символов ГДР. На немецком языке слово "трабант" означает спутник. Машина получила свое название в честь запущенного СССР первого искусственного спутника Земли. Сегодня в здании бывшего завода, расположенного в городе Цвиккау, находится автомобильный музей August Horch Museum.

У культовой малолитражки до сих пор много поклонников, рассказывает директор музея Томас Стеби: "Энтузиасты приезжают к нам, некоторые хотят пользоваться этим автомобилем и сейчас, делают ремонт. Сегодня регистрируют все больше и больше "Трабантов". В стране сегодня их около 38 тысяч".

"Трабант" считался народным автомобилем благодаря своей невысокой стоимости и в какой-момент его популярность привела к тому, что желающим приходились ждать более 10 лет, чтобы получит возможность сесть за руль.

Сегодня переживает второе рождение и "Вартбург" — еще один легковой автомобиль из Восточной Германии, производство которого прекратилось в 1991 году в город Эйзенах.

Эти машины колесят не только по дорогам Германии, говорит председатель ассоциации Intertrab Вольфанг Кислинг: "Лицензионые права есть теперь и в США. Сегодня у поставщиков запчастей для "Трабантов", у онлайн-магазинов, дела идут хорошо, хотя 20 лет назад им говорили что ничего получится".

Всего было выпущено около трех миллионов "Трабантов". Коллекционеры проводят ежегодные съезды и готовы заплатить несколько тысяч евро за винтажную машину.