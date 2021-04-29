Умер испанский комик Хохотун, ставший мемом в нулевых

Испанский комик Хуан Борха по прозвищу El Risitas (Хохотун) из-за необычного смеха, умер в среду в возрасте 65 лет. Об этом сообщила газета El País со ссылкой на источники. В среду днем комик был доставлен в одну из больниц испанского города Севилья, где вскоре умер. Причина смерти не уточняется.

Известно, что незадолго до смерти у Борха обострилось сердечно-сосудистое заболевание, из-за которого в сентябре прошлого года ему ампутировали ногу.

Борха стал известен в 2000-х годах благодаря участию в ток-шоу El vagamundo, где он прославился своими юмористическими рассказами и необычным смехом, за который получил прозвище Хохотун.

Помимо телевизионных выступлений, он снимался в кино. В середине прошлого десятилетия его смех стал известным интернет-мемом и использовался для пародий, в том числе в России. Особенно популярным он оказался во Франции и Финляндии, где он даже снялся в рекламе пиццы.