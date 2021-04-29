Уход НАТО из Афганистана обострит проблемы и откроет возможности

У правительства Афганистана обострится много проблем, когда 1 мая НАТО начнёт выводить из страны свои войска. Последний солдат уйдёт 11 сентября, в годовщину нападений на Америку. Задачи США, Евросоюза и международного сообщества - борьба с глобальным терроризмом. Для этого предполагалось разгромить в Афганистане "Аль-Каиду" и талибов, установить там порядок, народовластие и общественную гармонию.

Теперь афганской армии придется в одиночку противостоять враждебным силам. Председатель Комиссии по обороне национального парламента Мир Хайдер Афзали считает, что в стране имеются некоторые демократические достижения, но они хрупки, в то время как Талибан всё ещё опасен:

'Не проявив гибкость, невозможно будет достичь мирного соглашения с талибами. Но есть некоторые темы, по которым афганский народ не готов вести переговоры или заключать сделку. За этими красными линиями могут быть: оборона Афганистана, силы безопасности, права человека, права женщин, свобода слова и СМИ ''.

Стабильность Афганистана по-прежнему важна для безопасности Евросоюза. Брюссель предоставил и будут предоставлять Кабулу поддержку в восстановлении инфраструктуры, правоохранительных органов, цельности общества. Глава подкомитета по правам человека Европарламента Мария Арена считает, что афганцы сами должны приложить к этому больше усилий и выполнить ряд условий:

«Мы заменяем военную силу политической поддержкой. Европейцы и союзники по НАТО ждут, что афганцы будут во многом на их стороне. Что касается финансовой поддержки Афганистану, то она будет зависеть от решения демократического вопроса».

Стабилизация Афганистана была бы невозможной без конструктивного участия внешних держав. ЕС наращивает дипломатические усилия для взаимодействия с соседями Афганистана, такими как Пакистан и Иран, власти которых сами управляют разными агрессивными группировками.

Этнические, религиозные и межобщинные разногласия могут снова выйти на поверхность, если талибы захватят Кабул, как в 1996 году. Вмешательство НАТО стоило тогда больших потерь среди союзников. Местные жители до сих пор расплачиваются за ту войну, многие из них пытались спастись от неё в более спокойных уголках страны или за границей. Брюссельский эксперт по азиатским проблемам Шада Ислам ожидает худшего:

"К сожалению, я предвижу новый исход афганских беженцев. Покинув свои дома, они направятся в Иран, оттуда в Турцию, а из Турции в Евросоюз. Поэтому я считаю, что ЕС должен начать сооружение лагерей и подготовку гуманитарной помощи".

По меньшей мере 2,7 млн человек покинули Афганистан. Многие из них устремились в Европу по балканскому маршруту, часть осела на Эгейском море. По своему количеству афганцы возглавляют списки иностранцев, ищущих убежища во многих странах ЕС.