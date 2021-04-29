100 дней Джо Байдена

100 дней - символическая цифра для лидера любой страны, сегодня в политической лексике под этим понимается период, когда он входит в курс дел, и поэтому может обозначить как долгосрочные, так и среднесрочные перспективы развития государства во время своего пребывания у власти.

Джо Байден выступил перед обеими палатами Конгресса США, очно присутствовали лишь две сотни законодателей, остальные следили за речью президента по видеосвязи. И впервые в истории страны место вице-президента занимала женщина, Камала Харрис.

Джо Байден, президент США: "Мы приложим все усилия и наши сограждане получат чеки на $1400 вспомоществования, это коснется 85% американцев. Свыше 160 миллионов таких чеков уже держат путь к американским семьям. Это их поддержит, это облегчит им жизнь на первое время".

В общей сложности пакет экономических мер, одобренный на Капитолийском холме, составит примерно два триллиона долларов. В нем предусмотрены меры по поддержке семьи.

Джо Байден, президент США: "Наши согражданам больше не потребуется выбирать между собственным здоровьем, заботой о близких или уходом за ребенком и работой, у них будет возможность получить до 12 недель оплачиваемого бюллетеня.

Помимо этих амбициозных планов, американский лидер сообщил, что его администрация намерена представить план по создания новых рабочих мест, где необходимость развития отраслей экономики будет напрямую увязана с экологией и борьбой против изменений климата. На это предполагается потратить более двух триллионов долларов, деньги в казну поступят, поскольку изменится налоговое законодательство.

Джо Байден, президент США: "Речь идет о современной инфраструктуре, касающейся производства и потребления энергии, и эта задача не может быть решена без создания тысяч рабочих мест. Нужно понимать, что перевод экономики на экологические рельсы и на природосберегающие технологии всегда означает создание новых производств, которым потребуются новые работники".

В речи были также затронуты вопросы ужесточения борьбы с экстремизмом, главным образом внутренним, упомянут расизм, который американский президент считает одной из прямых угроз безопасности страны, а также прочерчены контуры внешней политики США.