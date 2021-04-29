"Алефия 2053" – прорыв в мире арабского кино и анимации

Эта лента стала настоящим прорывом в мире арабского кино и анимации. «Алефия 2053» – антиутопия, действие которой происходит на Ближнем Востоке в 2053-м году. Сюжет картины посвящён падению авторитарного режима. Она вышла в конце марта на Yutube, где её ждал успех. Ливанский режиссёр Раби Свейдан рассказывает, как возник замысел ленты:

– Сейчас на Ближнем Востоке ничего не снимают о будущем, никто никогда не рассуждает о том, что может ждать впереди. И у нас возникла идея – возможно, стоит рассказать не о невероятном прошлом, а о правдоподобном будущем. С этого всё и началось. Всё, что нас окружает, вызывает вопрос: куда мы движемся? Каким будет завтрашний день?

Значительное влияние на режиссёра оказало творчество британского писателя Алана Мура, автора «Хранителей», а также кинотрилогия «Матрица» братьев Вачовски. При этом, по его словам, «Алефия 2053» – это «вымышленный фильм, основанный на реальности». Завершить его было непросто:

– Мы смогли добиться результата несмотря на окружающий хаос, несмотря на нестабильность и – сами знаете – на общую ситуацию, которая царит сейчас на Ближнем Востоке. Уже этим, я считаю, вся наша команда может по праву гордиться.

Ливанская картина, вышедшая спустя десять лет после начала «арабской весны», уже собрала более восьми миллионов просмотров.