Взгляды из Брюсселя на признание геноцида армян

Решение Соединённых Штатов официально признать геноцидом убийство турками этнических армян в Османской империи возродило давние дебаты на эту тему в Евросоюзе и диаспорах. В настоящее время признают геноцид 16 стран-членов ЕС, Европейский парламент, Совет Европы, а также ещё 13 государств мира, в том числе Россия и Армения, но не Турция. Армянская община Бельгии приветствовала американское признание. В то же время её лидер Николя Тавитян считает ещё более важным распространение правды о геноциде и борьбу с его отрицанием:

«Не каждое историческое событие нуждается в признании каждым парламентом, чтобы восприниматься как факт. Геноцид армян - это просто факт. Уже не нужно вести кампанию за политическое признание геноцида, особенно сейчас, когда его признали США. Теперь стоят вопросы о понимании последствий отрицания, противодействии отрицанию, а также об агрессивной политике Турции по отношению к Армении".

В период с 1915 по 1916 год около 1,5 млн армян погибли от рук турок-османов или устроенного теми голода. Несмотря на широко распространенное научное мнение о том, что эти зверства равносильны геноциду, турецкое государство всегда отвергало этот термин и оспаривало количество жертв, утверждая, что массовые убийства происходили с обеих сторон. Такую точку зрения разделяет турецкая община Бельгии. Житель Брюсселя Месут Тюркоз считает, что с помощью признание геноцида армян Запад пытается ослабить Турцию:

"Это политическое решение. Турция прогрессирует, становится сильнее, особенно в сфере вооружений, поэтому её немного завидуют".

Президент Реджеп Тайип Эрдоган осудил решение своего американского коллеги Джо Байдена. Но до сих пор Турции воздерживается от существенных шагов против своего союзника по НАТО. Подобная позиция наблюдалось и в прошлом, когда страны ЕС признали геноцид армян. Как отмечает историк из Брюссельского свободного университета Седа Гюркан, Турция в основном проявляет эмоции, но конкретных действий против Запада она не может себе позволить:

"Турция становится все более одинокой на международной арене. Её ее отношения со странами региона, такими как Россия, Израиль, а также с Европейским Союзом, очень проблематичны, а экономика у неё очень хрупкая. Поэтому в период, когда Турция отчаянно нуждается в партнерах, не следует ожидать от неё очень сильной реакции".

Этот историк предполагает, что вместо дипломатических демаршей в отношении Европы и Америки, Турция могла бы использовать армянский вопрос для разжигания внутреннего национализма. Но это всё равно бы ухудшило её отношения с Западом и с Арменией.