Карантин в Европе: кто на выход?

В странах Старого Света постепенно снимают ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. В Нидерландах отменено действие комендантского часа. Для посетителей вновь открыли террасы кафе и ресторанов. Посещать заведения общепита возможно лишь с 12:00 до 18:00 часов по предварительному заказу. Кафе могут принимать не более 50 клиентов одновременно.

О правительственном плане по ослаблению карантина объявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. С четвертого мая в стране, как предполагается, смогут открыться непродовольственные магазины, и музеи. В тот же день в школы вернутся ученики младших классов. С восьмого мая отели вновь станут принимать гостей. С 15-го мая должны заработать рестораны и кафе. Сервис предусмотрен на террасах.

Испания ужесточила условия въезда в страну из Индии в связи с распространением там нового штамма коронавируса. Все приезжающие должны будут пройти карантин. Власти отмечают, что вакцинация по-прежнему является ключевым фактором сдерживания пандемии. С 20 июня правительство намерено ввести так называемые прививочные сертификаты.

Внимание любителей спорта приковано к Японии, где менее чем через три месяца должны стартовать летние Олимпийские Игры. Организаторы рассчитывают допустить по возможности местных болельщиков на спортивные объекты, но вариант проведения соревнований полностью без зрителей по-прежнему не исключен.

Сэйко Хасимото, председатель оргкомитета ОИ в Токио: "В настоящее время мы наблюдаем за развитием эпидемической ситуации в нашей стране, за степенью распространения новых штаммов коронавируса. Мы договорились, что решение относительно количества зрителей на олимпийских и паралимпийский объектах будет принято в июне в соответствии с правилами проведения спортивных мероприятий".

Правительство Греции намерено ускорить темп вакцинации от коронавируса и к концу мая привить до пяти миллионов человек. Это почти половина населения страны. Представители санитарных властей рассчитывают на ответственный подход граждан к кампании по иммунизации.