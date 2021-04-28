Болсонару предстоит парламентское расследование

Президента Бразилии Жаира Болсонару нередко упрекали в непринятии действенных мер для борьбы с пандемией. Он выступал против введения ограничений, советовал применять научно необоснованные методы лечения и слишком долго решал вопрос с закупками вакцины. К настоящему времени в стране более 14 миллионов заболевших, 400 тысяч уже стали жертвами коронавируса. Теперь подход президента к противодействию пандемии станет предметом расследования парламентской комиссии. Её выводы, по мнению аналитиков, смогут поставить под угрозу переизбрание Болсонару на президентский пост.

– Хочу всех заверить, что эта Комиссия не будет ни на стороне правительства, ни на стороне оппозиции, – заявил Рэндольф Родригес, вице-председатель парламентской комиссии по расследованию. – Задача Комиссии – поиск фактов, которые привели нас к ситуации, в которой мы несомненно оказались: наша страна на втором месте в мире по числу погибающих от ковида.

Болсонару отвергает обвинения и выражает уверенность в правильности своих действий:

– Меня не беспокоит это расследование. Не беспокоит, потому что нас не в чем упрекнуть.

Между тем в Аргентине пандемия и меры по борьбе с ней всё тяжелее сказываются на жизни населения. Растёт безработица, и бедность распространяется так же быстро, как вирус. Многим помогают спастись от голода бесплатные суповые кухни.

– Слава богу, что есть эта, пусть и небольшая помощь, – говорит одна из пришедших сюда женщин. – Но у меня есть дом, и сейчас я просто не представляю, как платить аренду. Из-за этого вируса, всей этой ситуации, невозможно найти работу.

Лидером по вакцинации среди стран Латинской Америки остаётся республика Чили. Начиная с февраля здесь делают более 100 тысяч прививок ежедневно – по темпам вакцинации страна на третьем месте в мире. Несмотря на принимаемые меры, в апреле здесь был отмечен заметный рост числа заболевших.