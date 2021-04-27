"Розовое суперлуние"

Первое в этом году "суперлуние": спутник Земли, из-за особенностей своей орбиты, оказывается ближе всего к планете. Расстояние в такие моменты составляет около 360 тысяч км, против средних 385 тысяч и максимальных 406 тысяч. Видимый размер Луны увеличивается на 14%, что не очень заметно, зато яркость возрастает примерно на 30%.

Из 12 или 13 полнолуний в году 3 или 4 называют "суперлуниями". Апрельское полнолуние — а вслед за ним и суперлуние — в разных культурах называют "розовым", "травяным", "яичным" или "рыбным".

Следующее суперлуние этого года будет уже в мае: его называют "цветочным", "заячьим", "кукурузным" или "молочным".