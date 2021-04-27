Власти Испании подтвердили гибель журналистов в Буркина-Фасо

В Буркина-Фасо убиты два испанских журналиста и гражданин Ирландии (по некоторым данным, так же репортер). Сообщается, что их тела найдены сотрудниками сил службы безопасности на востоке Буркина-Фасо. Судьба сопровождавшего журналистов военного пока неизвестна. МИД Испании назвал имена погибших: это 43-летний Давид Бериайн и 47-летний Роберто Фрайле.

Группа пропала в понедельник в районе национального парка Пама. Сообщается, что журналисты, работавшие над документальным фильмом о борьбе с браконьерством в Буркина-Фасо, попали в засаду. Нападение произошло недалеко от границы с Бенином.

Буркина-Фасо в последние три года превратилась в эпицентр террористической деятельности исламистских группировок в Западной Африке.

В восточной и северо-восточной частях страны орудуют группировка "Исламское государство в Большой Сахаре", которая является подразделением "Исламского государства".