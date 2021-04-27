Экологичный пластик: рыбную отрасль снимут с нефтяного крючка

Может ли океан помочь нам избавиться от вековой зависимости от нефти? Новые материалы и технологии приближают европейские секторы "синей экономики" к этой цели.

Здесь, в Мотрико, на севере Испании, ученые из исследовательского центра AZTI работают над европейским проектом, цель которого - замена пластика, используемого в аквакультуре, на что-то более экологически чистое.

Местный предприниматель Иманол Гурручага владеет фермой по выращиванию мидий в открытой воде. Эта исследовательская платформа иллюстрирует обычный метод производства: мидии выращиваются на длинных тросах под водой. Сетка защищает их от хищников. Тросы и сетка сделаны из пластика, и когда срок их службы подходит к концу, это становится проблемой.

Местные власти все настойчивее требуют перемен.

В качестве решения исследователи, работающие в европейском проекте BIOGEARS, разработали компостируемые канаты для аквакультуры. По словам одного из ученых Лейре Арансаменди Эгигурен, производство с использованием таких веревок может быть более устойчивым, более экологически чистым и может обеспечить более высокую добавленную стоимость для отрасли.

Вместо продуктов нефтепереработки ученые взяли для биопластика натуральные компоненты из возобновляемой биомассы - например, сахаров растительного происхождения. Их эксперименты с различными "рецептами" привели к набору потенциальных материалов для производства канатов. Цель - найти пластик, который не разлагается в море, но превращается в компост по окончании срока годности.

Пластмассы - это не просто нефть - они могут содержать и другие типы компонентов, в том числе натуральные, могут включать добавки биологического происхождения – всё это вполне может входить в состав пластика Мари Хосе Суарес исследователь функциональных и устойчивых полимеров, GAIKER

Но может ли промышленность использовать этот биоматериал на существующем производстве? Этот завод, также участвующий в проекте, ежедневно производит 3-4 тонны веревок - в основном для рыболовства и аквакультуры. Машины работают с обычными пластиковыми гранулами. Но управляющие говорят, что приспособить их для производства компостируемых тросов несложно, и по прочности новые прототипы не уступают обычным пластиковым снастям.

Главное - определить правильные компоненты для биопластика, подходящего для тросов, и обеспечить их поставку в количествах, необходимых для сохранения конкурентоспособности в объемах промышленного производства Микель Агуинага со-управляющий, Itsaskorda

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Новые компостируемые тросы ожидают испытания на испанских фермах по выращиванию мидий.

Но можем ли мы что-нибудь сделать с рыболовными сетями - одним из основных источников пластиковых отходов в океане? По оценкам, около 640 000 тонн рыболовного снаряжения теряются или выбрасываются в океане каждый год. Сети-призраки разлагаются веками. В них запутываются морские животные, вода загрязняется микропластиком, создаются риски для судоходства.

Этот траулер готовится покинуть порт Виго в Галисии с двадцатью тоннами пластиковых сетей на борту. Во время многомесячного рыболовного рейса атлантические бури или острые камни могут порвать дорогостоящее снаряжение или даже, в редких случаях, унести в море целую сеть.

Исследователи из другого европейского проекта, OCEANETS, создали веб-приложение, позволяющее капитанам судов делиться информацией о потерянных сетях.

Благодаря этому приложению, в случае утери снастей, они могут сообщить об этом. Так другие суда будут знать, что в этой зоне, на определенной глубине, по определенным координатам, есть препятствие, которое может порвать или оторвать сеть полностью Анхела Кортина руководитель проекта исследований и разработок, Порт Виго

Рыболовы постоянно ремонтируют свои сети, срезая поврежденные участки. Эти обрезки можно использовать в качестве сырья для новых товаров, что снижает потребность в свежей нефти. В среднем за неделю порт Виго собирает целый контейнер таких обрезков.

Одна из целей проекта OCEANETS - показать ценность такой переработки для бизнеса.

Это не отходы. Это полиамидные, полиэтиленовые, полиэфирные волокна, которые можно перерабатывать. И рыночный спрос на переработанные продукты, которые считаются более ценными, растет Анхела Кортина руководитель проекта исследований и разработок, Порт Виго

Часть обрезков, собранных в порту Виго, отправляется через всю Испанию в Валенсию для исследований.

Технологический центр AIMPLAS специализируется на пластиковых инновациях, направленных на решение связанных с ними экологических проблем и повышение прибыли компаний, работающих в этом секторе.

Вместе с другими партнерами по проекту OCEANETS исследователи разработали механические и химические способы переработки старых сетей. Один из вариантов: куски сетки измельчаются на крошечные волокна, которые затем плавятся. Этот процесс, известный как компаундирование, производит пластиковые гранулы, которые можно использовать для изготовления пряжи для синтетических тканей. Например, в рамках проекта некоторые рыболовные сети были переработаны в модную спортивную одежду.

Поскольку дополнительная экологичность привлечет больше клиентов, исследователи предлагают сертифицировать оригинальность продукции с помощью специальной добавки. Она заставляет переработанные гранулы и ткани светиться зеленым при специфическом освещении - в отличие от непереработанного пластика.

Это позволяет отличить переработанный материал от недавно произведенного полиамида. Такая «метка» также защищает бренд, помогая распознавать возможные подделки или недобросовестную конкуренцию на черном рынке Ванесса Гутьеррес исследователь по компаундированию, AIMPLAS

От переработки существующего пластика до использования биоразлагаемых альтернатив: морская промышленность прокладывает себе путь к будущему, в котором наша зависимость от нефти снизится, а океаны станут чище и здоровее.