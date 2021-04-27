Экологичный пластик: рыбную отрасль снимут с нефтяного крючка

Может ли океан помочь нам избавиться от вековой зависимости от нефти? Новые материалы и технологии приближают европейские секторы "синей экономики" к этой цели.
Здесь, в Мотрико, на севере Испании, ученые из исследовательского центра AZTI работают над европейским проектом, цель которого - замена пластика, используемого в аквакультуре, на что-то более экологически чистое.
Местный предприниматель Иманол Гурручага владеет фермой по выращиванию мидий в открытой воде. Эта исследовательская платформа иллюстрирует обычный метод производства: мидии выращиваются на длинных тросах под водой. Сетка защищает их от хищников. Тросы и сетка сделаны из пластика, и когда срок их службы подходит к концу, это становится проблемой.
Местные власти все настойчивее требуют перемен.
В качестве решения исследователи, работающие в европейском проекте BIOGEARS, разработали компостируемые канаты для аквакультуры. По словам одного из ученых Лейре Арансаменди Эгигурен, производство с использованием таких веревок может быть более устойчивым, более экологически чистым и может обеспечить более высокую добавленную стоимость для отрасли.
Вместо продуктов нефтепереработки ученые взяли для биопластика натуральные компоненты из возобновляемой биомассы - например, сахаров растительного происхождения. Их эксперименты с различными "рецептами" привели к набору потенциальных материалов для производства канатов. Цель - найти пластик, который не разлагается в море, но превращается в компост по окончании срока годности.
Но может ли промышленность использовать этот биоматериал на существующем производстве? Этот завод, также участвующий в проекте, ежедневно производит 3-4 тонны веревок - в основном для рыболовства и аквакультуры. Машины работают с обычными пластиковыми гранулами. Но управляющие говорят, что приспособить их для производства компостируемых тросов несложно, и по прочности новые прототипы не уступают обычным пластиковым снастям.
Новые компостируемые тросы ожидают испытания на испанских фермах по выращиванию мидий.
Но можем ли мы что-нибудь сделать с рыболовными сетями - одним из основных источников пластиковых отходов в океане? По оценкам, около 640 000 тонн рыболовного снаряжения теряются или выбрасываются в океане каждый год. Сети-призраки разлагаются веками. В них запутываются морские животные, вода загрязняется микропластиком, создаются риски для судоходства.
Этот траулер готовится покинуть порт Виго в Галисии с двадцатью тоннами пластиковых сетей на борту. Во время многомесячного рыболовного рейса атлантические бури или острые камни могут порвать дорогостоящее снаряжение или даже, в редких случаях, унести в море целую сеть.
Исследователи из другого европейского проекта, OCEANETS, создали веб-приложение, позволяющее капитанам судов делиться информацией о потерянных сетях.
Рыболовы постоянно ремонтируют свои сети, срезая поврежденные участки. Эти обрезки можно использовать в качестве сырья для новых товаров, что снижает потребность в свежей нефти. В среднем за неделю порт Виго собирает целый контейнер таких обрезков.
Одна из целей проекта OCEANETS - показать ценность такой переработки для бизнеса.
Часть обрезков, собранных в порту Виго, отправляется через всю Испанию в Валенсию для исследований.
Технологический центр AIMPLAS специализируется на пластиковых инновациях, направленных на решение связанных с ними экологических проблем и повышение прибыли компаний, работающих в этом секторе.
Вместе с другими партнерами по проекту OCEANETS исследователи разработали механические и химические способы переработки старых сетей. Один из вариантов: куски сетки измельчаются на крошечные волокна, которые затем плавятся. Этот процесс, известный как компаундирование, производит пластиковые гранулы, которые можно использовать для изготовления пряжи для синтетических тканей. Например, в рамках проекта некоторые рыболовные сети были переработаны в модную спортивную одежду.
Поскольку дополнительная экологичность привлечет больше клиентов, исследователи предлагают сертифицировать оригинальность продукции с помощью специальной добавки. Она заставляет переработанные гранулы и ткани светиться зеленым при специфическом освещении - в отличие от непереработанного пластика.
От переработки существующего пластика до использования биоразлагаемых альтернатив: морская промышленность прокладывает себе путь к будущему, в котором наша зависимость от нефти снизится, а океаны станут чище и здоровее.