Правила ЕС по защите сельскохозяйственных животных нуждаются в "серьезном и всестороннем пересмотре"

Споры вокруг европейского подхода к защите животных приобрели новую почву.

Пандемия подчеркнула важность сильной и устойчивой продовольственной системы и показала связи между нашим здоровьем, экосистемами, цепочками поставок и моделями потребления. В частности, это касается животных, выращиваемых на фермах.

COVID-19 и изменение климата подчеркнули необходимость систематических изменений в обращении с животными, - говорит Инес Ажуда, руководитель программы по разведению животных в Еврогруппе для животных.

Опросы в ЕС подтверждают заинтересованность в благополучии сельскохозяйственных животных.

"Благополучие сельскохозяйственных животных - общая забота европейцев, и это часть нашей общей идентичности. Мы должны обеспечить животным, выращиваемым на фермах, достойную жизнь", - говорит Ольга Кику, глава благотворительной организации "Сострадание в мировом фермерстве".

Но правила защиты животных не только вышли на первый план во время пандемии, но и активно обсуждались на протяжении десятилетий.

В Европейском союзе дискуссии начались в 80-х годах, что привело к принятию ряда директив по защите сельскохозяйственных животных. Но их часто критикуют за излишнюю расплывчатость.

Директивы содержат рекомендации по таким вопросам, как пространство, сбалансированное питание, окружающая среда и ограничение вредных процедур. При этом законы о защите животных различаются по Европе, в северных странах они в целом более строгие.

В глобальном масштабе стандарты защиты животных должны гарантировать, что у них хорошее физическое здоровье, психическое благополучие и способность вести себя естественным образом. Но соблюдение нынешних правил может быть проблематичным.

"При нынешнем положении дел существует расплывчатое толкование того, что означает общая директива по сельскому хозяйству, и это может привести к серьезным проблемам с благополучием животных", - говорит Ажуда.

Некоторые компании не соблюдают протоколы, но что более важно, даже если они их соблюдают, многие нарушения происходят из-за того, что законы устарели.

Например, "не существует законодательства, требующего определенных площадей или условий содержания для рыб, или для рыбовозов, обеспечивающих их благополучие".

Аджуда говорит, что наука значительно продвинулась вперед с тех пор, как правила были установлены, поэтому "закон о защите животных нуждается в серьезном и обширном пересмотре".

Но разработка предложений по изменению ситуации, похоже, сдвинулась с мертвой точки.

Европейская "зеленая" сделка призвана установить основные политические инициативы по обеспечению климатической нейтральности Европы к 2050 году. Более здоровая и устойчивая продовольственная система ЕС - краеугольный камень этой сделки, и для ее достижения была разработана специальная программа "От фермы до стола".

Инициатива поставила амбициозные цели для европейской сельскохозяйственной отрасли, неотъемлемой частью которой считается животноводство.

Доказано, что достойные стандарты благополучия животных помогают снизить зависимость от чрезмерного количества ветеринарных препаратов, что также является одной из ключевых целей стратегии "От фермы до стола".

Широкое использование антибиотиков вызывает беспокойство из-за потенциального развития устойчивости к ним, что может поставить под угрозу здоровье животных и человека.

Когда животное страдает от стресса из-за того, что оно находится, например, в клетке, как свиноматка, которая не может должным образом взаимодействовать со своими поросятами, потому что не может повернуться или дотянуться до них, "это обычно приводит к влиянию на иммунную систему, что в свою очередь приводит к повышенной восприимчивости и делает их более склонными к болезням, а это означает большее использование антибиотиков", - говорит Ажуда.

Стратегия "От фермы до стола" призывает к пересмотру законодательства ЕС в области защиты животных, что может изменить текущие стандарты и обеспечить существенное улучшение благополучия сельскохозяйственных животных.

"Поэтапный отказ от клеток - действительно одна из самых насущных проблем, требующих внимания ЕС. Еще одна ключевая проблема, которую необходимо решить ЕС, - это транспортировка живых животных и их экспорт в третьи страны", - говорит Ольга Кику, глава организации "Сострадание в мировом фермерстве".

Осознанный выбор продуктов животного происхождения

Европейцам очень сложно найти информацию об уровне благополучия животных при покупке продуктов животного происхождения. Существуют метки гуманного отношения к животным, но "некоторые из них более действенны и прозрачны, чем другие", - говорит Ажуда.

"У нас есть обязательная маркировка свежих яиц, что, безусловно, шаг в правильном направлении, но еще многое предстоит сделать", - добавляет она.

Потребителям из ЕС не хватает модели, которая позволила бы им идентифицировать этикетки и делать осознанный выбор, например, когда они покупают органические продукты.

Этикетка должна быть обязательной, говорит Ажуда, и должна присутствовать на всех продуктах животного происхождения. По ее словам, это правило также должно коснуться и импортной продукции.

Последнее - важно, потому что это гарантирует, что стандарты ЕС по защите животных не будут подорваны "лазейками, которые не имеют никакого смысла", - говорит Кику. Но также потому, что более высокие стандарты должны защищать фермеров ЕС от недобросовестной конкуренции, такой как более дешевый импорт мяса, произведенного по более низким стандартам из-за границы.

Маркировка также может служить стимулом для фермеров, рыбаков и производителей, которые играют решающую роль в реализации "Зеленой" сделки и в миссии по улучшению благополучия животных.