Греция: классическая музыка через виртуальную реальность

Классическая музыка и виртуальная реальность прекрасно сочетаются. Это намерен доказать Греческий молодёжный симфонический оркестр (GYSO). Он выступил инициатором проекта ELSON VR: речь идёт о шлеме, в котором панорамное видео сочетается с живым звуком с концертов оркестра.

Шлем позволяет всем желающим, в любой точке Греции, оказаться на столичной сцене среди музыкантов молодёжного оркестра в момент исполнения ими популярных классических произведений.

"Большинство людей приходят на концерт и открывают для себя симфоническую музыку, - говорит художественный руководитель оркестра Дионис Грамменос. - ELSON VR предоставляет новый, альтернативный доступ к ней для более широкой аудитории. Мы хотим сделать классическую музыку доступной всем. В сотрудничестве с культурными учреждениями страны мы организуем турне нашего шлема по греческим городам, где нет ни оркестров, ни концертных залов".

В мае ELSON VR проедет по всей Греции. Помимо приобщения к симфонической музыке, шлем также предлагает студентам и всем желающим бесплатные иммерсивные и интерактивные семинары.

"Это мой первый подобный опыт, - говорит студентка архитектурного института Мирта Пападопулу. - я получила уникальные впечатления! Я как будто находилась в концертном зале Афин и смотрела живой концерт. В эпоху пандемии этот проект - как то ни парадоксально - заставляет забыть, что речь идет о виртуальной реальности."

На сегодняшний день в распоряжении пользователей шлема - плейлист из 15 известнейших произведений Бетховена, Мендельсона, Чайковского, Грига, Вебера, Малера и Шуберта.