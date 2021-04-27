Европа: курс на восстановление

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр cчитает, что сейчас ключевая задача Европейского Союза - реализовать разработанный план восстановления Европы. По словам министра, Евросоюз потерял слишком много времени.

"Рост китайской экономики вновь ускорился, Соединённые Штаты переживают бум, Европейский Союз не должен отставать. Сегодня приоритетом явно является массовое инвестирование, а не консолидация государственных финансов. Мы извлекли уроки из прошлого. Мы вернёмся к здоровым государственным финансам, как только кризис, возникший в связи с пандемией Covid-19, останется позади", - заявил Брюно ле Мэр на совместной пресс-конференции со своим немецким коллегой Олафом Шольцем.

Важно также, на что пойдут инвестиции. Правила ЕС требуют, чтобы 37% денег было потрачено на борьбу с изменением климата, а 20% - на цифровизацию экономики. В этом плане Германия вне всяких упрёков.

Олаф Шольц, министр финансов Германии:

"90% расходов в плане Германии направлено на борьбу с изменением климата и цифровую трансформацию. Это означает, что правительство Германии выходит далеко за рамки амбициозных целей, установленных ЕС".

Германия повышает прогноз экономического роста на текущий год в предвкушении постепенного снятия коронавирусных ограничений и ожидаемого роста внутренних расходов.

Во вторник парламент Италии утвердил план оздоровления экономики на сумму 222,1 млрд евро. На Италию приходится самая большая доля в банке восстановления ЕС - 191,5 млрд евро из ее шестилетнего плана финансируются из европейских фондов.

Марио Драги, премьер-министр Италии:

"40% средств будет направлено на юг Италии, регион, в котором проживает 34% населения страны. Эти меры - часть нашего общего видения путей выхода из кризиса: перезапустить, а затем ускорить конвергенцию южной Италии, которая стояла на месте уже полвека".

План предусматривает широкие инвестиции в модернизацию и оцифровку итальянской экономики, а также поощряет экологически устойчивое развитие. Оба направления ориентированы, в частности, на важнейшую для Италии туристическую отрасль, на которую приходится 13% валового внутреннего продукта страны.

За одобрением нижней палаты последует голосование в Сенате, где, как ожидается, план получит необходимое количество голосов, прежде чем он будет отправлен в Брюссель к 30 апреля. Он направлен не только на то, чтобы помочь Италии оправиться от пандемии, но и на проведение далеко идущих реформ для решения структурных проблем, возникших задолго до COVID-19.