Брюссельское лобби становится прозрачным

Работа главных учреждений Евросоюза всё больше на виду у общественности, экспертов и прессы. Совет ЕС обязан теперь сообщать о встречах, которые он проводят с представителями групп интересов. Принцип гласности лоббистам рекомендуют применять и к себе. Во вторник Европарламент одобрил использование добровольного журнала, в котором они раскрывают свою деятельность.

В одном лишь Брюсселе лоббистов насчитывается 12,5 тыс - больше только в Вашингтоне. От защитников окружающей среды до крупных технологических компаний — все они пытаются повлиять на принимаемые законы.

Согласно этому журналу прозрачности, 10 организаций чаще других общаются с должностными лицами Еврокомиссии. Активнее всего пробивают свои предложения цифровые компании, среди которых Microsoft, Google, Facebook. Энергично пытаются завоевать благосклонность европейских чиновников Американская торговая палата, Европейская конфедерация профсоюзов, Ассоциация автомобилестроителей.

Европейский парламент и Комиссия уже несколько лет по своей инициативе ведут учёт всем своим контактам с брюссельским лобби. Польский правоцентрист Данута Хюбнер считает, что они должны заносить все подробности того, что обсуждалось, в журнал прозрачности:

«Мы делаем такие записи на первый раз обязательными. Так можно закрыть большинство существующих лазеек. Теперь будет больше гарантий того, что без регистрации практически невозможно будет выполнять лоббистскую работу».

Для организации Transparency International джентльменских соглашений тоже недостаточно. Её сотрудник Витор Тешейро требуют записывать разговоры с посторонними всех, кто участвует в законотворческом процессе:

"Если вести журнал прозрачности станет для всех обязательным, то те люди, которые от этого уклоняются, потеряют возможность воздействовать на наших политиков. Это будет означать, что если вы хотите встретиться с любым человеком, будь то в Совете, Комиссии или Парламенте, который разрабатывают или помогает разрабатывать или помогают формировать политику, влияющую на 500 миллионов человек, то вы должны заранее об этом объявить. Сведения о таких встречах должны публиковаться так, чтобы люди имели к ним лёгкий доступ и легко их понимали".

Ушли в прошлое времена, когда лоббисты нашёптывали просьбы европейским чиновникам, подловив их в брюссельских "лобби", то есть коридорах. Теперь такие переговоры в потаённых местах полагается протоколировать.