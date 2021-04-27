В Европарламенте идут итоговые дебаты о "брексите"

Ожидается, что Европейский парламент подавляющим большинством голосом утвердит соглашение о будущих отношениях Евросоюза с вышедшей из него Великобританией. Ратификация была отложена почти на 4 месяца из-за опасений, что Соединённое Королевство не будет выполнять свои обязательства по протоколу, оставлящему Северную Ирландию в таможенном пространстве Евросоюза. Стороны договорились досматривать товары в море, но не восстанавливать границу по острову Ирландия, чтобы не подрывать мирное соглашение 1998 года.

«Мы уже видим побочный ущерб от «брексита». Кто бы мог подумать, что мы окажемся в ситуации, когда нам придётся призывать к соблюдению Соглашения Страстной пятницы! - сказал либерал из Нидерландов Малик Азмани. - Возникает немыслимый вопрос – неужели некоторые в Вестминстере намерены вернуть Северную Ирландию во времена межобщинного конфликта? Несмотря на заверения британского правительства Европа ещё не убеждена в его готовности уважать протокол по Ирландии и Северной Ирландии ».

Хотя евродепутаты не уверены в том, что сделка будет соблюдаться, они видят в ней единственно возможный механизм для развитию партнёрства с Великобританией.

«Очевидно, на этом завершается очень извилистый процесс переговоров и обсуждений, восходящих к 2016 году и референдуму о "брексите", - сказал ирландский либерал Барри Эндрюс. - Но это также знаменует некое начало. Нам необходимо иметь механизмы, позволяющие отношениям ЕС и Великобритании развиваться как партнёрство, а не соперничество ".

Надежду на добрососедство двух берегов Ла-Манша после болезненного расторжения многочисленных уз выразила и председатель Еврокомиссии:

«В последние дни и недели мы стали свидетелями новой конструктивной динамики, - сказала Урсула фон дер Ляйен. - Мы продолжим тесно сотрудничать с Великобританией ради поиска конструктивных решений, уважая то, о чём мы договорились».

Самые оптимистичные из членов Европарламента видят в ратификации способ оставить в прошлом недавние споры и взаимные упрёки с Великобританией. Другие готовятся к многолетней конфронтации. Многие называют "брексит" исторической ошибкой.