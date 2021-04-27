Добровольная и принудительная высылка мигрантов из ЕС

Многие из беженцев, которые пытаются остаться в Евросоюзе, не имеют на этого права. Во вторник Еврокомиссия впервые представила предложения о том, как с ними обращаться и кого из них репатриировать. Вице-председатель Еврокомиссии признал недоработки в миграционной политике:

«Не секрет, что Европейский Союз пока не особо преуспел в возврате мигрантов, - сказал грек Маргаритис Схинас. - В 2019 году около полумиллиона человек получили ордер на возвращение, и только 142 тыс были фактически возвращены. Это означает, что мы высылаем только треть из тех, кто должен нас покинуть".

Брюссель предлагает больше сотрудничать со странами-партнерами по возвращению мигрантов на родину и намеревается назначить координатора этих усилий. Европейская служба пограничной и береговой охраны Frontex получит дополнительные полномочия по выдворению нелегалов. Но её и так обвиняют в слишком жёстоком обращении с ними. Возможность нарушения при этом прав человека беспокоит директора Европейского совета по делам беженцев и изгнанников:

«Это происходит тогда, когда Frontex подвергается расследованию и проверке по поводу нарушений, которые она заметила или в которые была замешана, - сказала Кэтрин Вуллард. - Поэтому очень рисковано наделять Frontex дополнительной ролью, особенно в третьих странах, где операции, как правило, довольно непрозрачны. Есть риск того, что Frontex будет проводить своего рода параллельную внешнюю политику ».

Правозащитники считают допустимым добровольное возвращение мигрантов в страны происхождения. Оно обходится в среднем в 560 евро на человека. Еврокомиссия согласна с тем, что это более предпочтительный вариант, требующий меньше ресурсов, чем принудительный. Депортация одного мигранта, подчас под охраной, стоит в среднем 3414 евро.