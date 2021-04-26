Запуск OneWeb с "Восточного"

Российская ракета "Союз", стартовавшая с космодрома "Восточный", успешно вывела на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb. Теперь на орбите 182 таких аппарата — из примерно 600 запланированных.

Система OneWeb предназначена для доступа в интернет из самых удалённых районов планеты. Все её спутники выводятся на орбиту российскими "Союзами". С "Восточного" это уже второй пуск в рамках проекта. Предыдущие запуски проходили с Байконура и Куру.