Мультимодальный транспортный узел: устойчивое будущее передвижения
Небольшой город Гардан - ключевой транспортный узел между Экс-ан-Провансом и Марселем, двумя главными городами крупнейшей агломерации Франции.
С января, после двух лет работ, старый железнодорожный вокзал был преобразован в транспортно-пересадочный узел: где пересекаются автобусы, велосипеды, поезда и такси, - на территории также находится автостоянка.
Даниэль Доменикале пользуется хабом, как и тысячи пассажиров каждый день.
Автовокзал расширился с 6 на 9 платформ. Также здесь имеется 56 безопасных мест для стоянки велосипедов, а автопарковка (352 места) увеличилась почти втрое.
Бюджет работ по трансформации составил более 11,56 млн евро. Из которых 27% взяла на себя Региональная политика ЕС, а остальные 73% - за счет французского государства, департамента, региона и агломерации Экс-Марсель-Прованс.
Местные жители надеются, что транспортная реновация привлечет вдвое больше туристов в Гардан. При этом есть и экологические преимущества.
Снаружи старая автостоянка была переоборудована для удобства пассажиров и водителей.
Железнодорожное депо будет пополнено менее загрязняющими поездами ... частота отправлений тоже будет увеличиваться: каждые 15 минут.
Реновация южного направления происходит в рамках Года европейских железных дорог, подчеркивая их устойчивость и безопасность.