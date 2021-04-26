Мультимодальный транспортный узел: устойчивое будущее передвижения

Небольшой город Гардан - ключевой транспортный узел между Экс-ан-Провансом и Марселем, двумя главными городами крупнейшей агломерации Франции.

С января, после двух лет работ, старый железнодорожный вокзал был преобразован в транспортно-пересадочный узел: где пересекаются автобусы, велосипеды, поезда и такси, - на территории также находится автостоянка.

Даниэль Доменикале пользуется хабом, как и тысячи пассажиров каждый день.

Я думаю, что такой транспортный узел очень важен, потому что он побуждает использовать более щадящие виды транспорта. А в Марселе, когда вы едете на машине -попадаете пробки с 7 до 9:30 утра, вы теряете 45 минут, а это загрязнение воздуха и это плохо Даниэль Доменикале пасажир

Автовокзал расширился с 6 на 9 платформ. Также здесь имеется 56 безопасных мест для стоянки велосипедов, а автопарковка (352 места) увеличилась почти втрое.

Бюджет работ по трансформации составил более 11,56 млн евро. Из которых 27% взяла на себя Региональная политика ЕС, а остальные 73% - за счет французского государства, департамента, региона и агломерации Экс-Марсель-Прованс.

Местные жители надеются, что транспортная реновация привлечет вдвое больше туристов в Гардан. При этом есть и экологические преимущества.

На этой автостоянке 6% парковочных мест, то есть 20 мест, зарезервированы для медленной подзарядки электромобилей. Верхний уровень покрыт солнечными панелями, 80% которых проданы исконной государственной компании, а 20% - отдали на собственное потребление автостоянки Катрин Фабре руководитель по эксплуатационным проектам, Агломерация Экс-Марсель-Прованс

Снаружи старая автостоянка была переоборудована для удобства пассажиров и водителей.

Железнодорожное депо будет пополнено менее загрязняющими поездами ... частота отправлений тоже будет увеличиваться: каждые 15 минут.

Реновация южного направления происходит в рамках Года европейских железных дорог, подчеркивая их устойчивость и безопасность.