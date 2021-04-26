COVID-19: ситуация в Индии близка к катастрофе

В Индии на протяжении последних пяти дней цифры зараженных бьют антирекорды - в понедельник, по сообщению властей, выявлены почти 353 тысячи новых инфицированных. Больницы просят подаяние - кислородными баллонами и аппаратами для ИВЛ. Об этом заявил представитель столичного стационара "Сир Ганга Рам".

Арвинд Кежриваль, руководитель муниципалитета Нью-Дели: "У нас серьезная нехватка расходных материалов для аппаратов по поддержанию дыхания, нам требуется 700 метрических тонн кислорода ежедневно, мы получаем 480 тонн от центральных властей. Вчера нам дали лишь 10 тонн".

ЕС, Германия, США и Великобритания намерены в срочном порядке снабдить Индию с ее более чем миллиардом тремя стами миллионами жителей, необходимым медицинским оборудованием для ухода за пациентами с COVID-19.

"Мы максимально быстро задействуем общеевропейский механизм защиты гражданского населения, мы поддерживаем народ Индии, выражая ему солидарность", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Сингапур также отправляет запасы кислорода в индийские больницы, как и наборы для ПЦР-тестов.

Из Великобритании уже вылетел грузовой самолет, в его карго - аппаратура для реанимационных отделений и средства ухода за больными.

Согласно официальной статистике, в Индии с начала пандемии вирусом заразились почти 17 с половиной миллионов человек, от COVID-19 умерли свыше 195 тысяч пациентов, а прирост летальных исходов в среднем составляет две с половиной тысячи ежедневно.