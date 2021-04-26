Диалог Белграда с Приштиной идёт через Брюссель

Евросоюз усиливает давление на Сербию, чтобы она возобновила диалог с Косовым. Таким было содержание встречи президента Сербии, председателя Еврокомиссии и Верховного представителя ЕС во внешней политике. Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель приняли Александра Вучича в понедельник в Брюсселе. ЕС выражает готовность ускорить принятие Сербии в свой состав, но только в том случае, если он увидит прогресс по косовскому вопросу.

"Я призываю президента Вучича продолжать идти по этому пути, чтобы достичь всеобъемлющего юридически обязательного соглашения и нормализации отношений между Белградом и Приштиной, - сказал Боррель. - Нам нужно, чтобы этот процесс продолжался без промедления и с результатами, несмотря на все трудности, которые, как мы знаем, ещё остаются".

Сербия до сих пор не признала независимость своего бывшего края, провозглашенную в 2008 году. После военного вмешательства НАТО 1999 года сербские войска были выведены Косова. По мнению исследователя Института международных отношений, эта небольшая, преимущественно мусульманская балканская стран не обладает такой мощной позиций для переговоров, как у её более крупного соседа:

«Двусмысленность действий Евросоюза на Балканах и его половинчатое обязательство не способствовали диалогу, - сказал Маттео Бономи. - ЕС поставил две вовлечённые стороны на очень асимметричную основу. Одна из них, Косово, рассматривается скорее как объект, чем субъект диалога».

В четверг настанет очередь косовского премьер-министра Альбина Курти посетить Брюссель и встретиться с руководством ЕС. Но он не увидит своего сербского коллегу. Если диалог продолжается, то за раздельными столами.