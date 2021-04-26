Еврокомиссия подала в суд на AstraZeneca за нарушение соглашения о предзаказе вакцины. Представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер заявил о несоблюдении шведско-британской компанией отдельных положений контракта. Чиновник отметил и то, что ее руководство не сумело предоставить Брюсселю "достойную доверия стратегию восстановления поставок".

Согласно договору, с декабря по июнь европейские страны рассчитывали получить от AstraZeneca 300 млн доз препарата. Но в марте компания заявила, что за этот срок сможет предоставить в распоряжение государств блока лишь треть из обещанных ампул.

До конца марта ЕС получил 30 млн доз и мог рассчитывать на еще не более 70 млн до конца июня.

"Наша приоритетная задача - обеспечение поставок вакцины для защиты здоровья граждан ЕС. Каждая вакцина на счету. Каждая вакцина спасает жизни", - прокомментировала данный шаг Союза еврокомиссар по здравоохранению.

Решение преследовать производителя препарата против коронавируса в судебном порядке поддержали все 27 стран-членов ЕС.

AstraZeneca уверяет, что не нарушала контракта с Евросоюзом, несмотря на производственные и логистические трудности. Она заявляет, что сожалеет о судебном иске против неё. Во втором квартале, к концу апреля компания планирует поставить в ЕС ещё 50 млн доз.