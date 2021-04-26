Евросоюз с тревогой смотрит на войну в Эфиопии

Вооруженный конфликт в Эфиопии между её правительством и Народным фронтом освобождения Тыграй унес за последние месяцы тысячи жизней и заставить покинуть родные места 2 млн человек. В этом самом северном районе Эфиопии проживает большинство из примерно 7 млн тиграи, составляющих около 6% эфиопского населения. Их лидеры оказали огромной влияние на политику страны, побывав в Аддис-Абебе у власти.

На днях Специальный посланник Евросоюза, бывший министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто посетил административный центр Тыграй Мэкэле:

«Там мы могли видели женщин, девочек, которые стали жертвами сексуального насилия. Похоже, что в этом конфликте, по какой-то причине, изнасилования и групповые изнасилования были использованы как оружие против гражданского населения. Надо немедленно остановить этот конфликт, который приобрел большой масштаб и размах. Он вызывает гуманитарные страдания и заставляет опасаться усиления кризиса с беженцами ".

Год назад премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али получил Нобелевскую премию мира за инициативу по урегулированию пограничных споров. Теперь конфликт в ней перекинулся на соседние Эритрею и Судан. Спецпосланник ЕС предупреждает, что это грозит дестабилизировать весь Африканский Рог.

"Похоже, что силы сопротивления сейчас вербуют в свои ряды больше молодых людей. Мы не видим никаких признаков ослабления конфликта. Кроме того, Эритрея пообещала уйти из этого района, но мы не наблюдали никаких признаков ухода . Эритрейские войска определенно всё ещё там находятся. Гражданское население оказалось в эпицентре боевых действий. В горной местности Тыграя есть отдаленные районы, куда международное сообщество не могло доставить никаких грузов гуманитарной помощи».

Евросоюз ввел санкции против Эритреи за нарушения прав человека, связанные с её участием в этом конфликте.

В июне в Эфиопии пройдут парламентские выборы. Верховный представитель ЕС по внешней политике Жосеп Боррель обещал направить на них наблюдателей, «если ситуация не ухудшится ещё больше». Директор Африканской программы Совета по иностранным делам Теодор Мерфи считает, что европейцы вряд ли чего-то добьются от эфиопов:

«С Эфиопией сложно иметь дело, потому что это страна с давней историей защиты своего суверенитета, она гордится тем, что никогда не была ничьей колонией. Эфиопы неохотно принимают от помощь из-за границы, если взамен от них требуют участия в поиске политического решения, склоняют к переговорам. Я вижу негативную динамику: внешний мир увеличивает давление на Эфиопию ради изменений к лучшему, а её правительство имеет склонность замыкаться в себе. В результате мы наблюдаем развитие менталитета осаждённой крепости».

На прошлой неделе Брюссель объявил о выделении Аддис-Абебе дополнительно 53,7 млн евро на гуманитарные нужды. Такая помощь была приостановлена в декабре в связи с трудностью доставки предметов первой необходимости в Тыграй населению и беженцам.