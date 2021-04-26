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мир

"Правосудия в деле об убийстве Сары Халими !"

 Кнарик Хачатрян
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"Правосудия в деле об убийстве Сары Халими !"
Авторское право  AFP
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Тысячи людей вышли на улицы Парижа, протестуя против решения суда высшей инстанции по делу об убийстве Сары Халими. В 2017 году 27-летний Кабили Траоре, будучи под сильным влиянием наркотиков, напал на 65-летнюю соседку-еврейку в её квартире, жестоко избил, выкрикивая антисемитские оскорбления и "Аллах акабар", а затем выбросил с балкона.

Суд постановил, что Траоре совершил убийство после того, как впал в "бредовый приступ" под действием наркотиков. Демонстранты возмущены тем, что таким образом убийца был фактически особождён от уголовной ответственности. Еврейская община Франции заявила, что такое решение делает её в этой стране ещё более уязвимой.

"Это решение суда - второе преступление в этом деле, - говорит одна из протестующих. - Потому что оно не привлекает к ответственности преступника. Я ни минуты не раздумывала, когда присоединилась к протесту".

"И это происходит во Франции? Разве таковы французские ценности?! Свобода-равенство-братство? Братство с кем? Свобода от чего? Это ставит всё под сомнение".

Возмущены решением французского суда и в Израиле. Адвокаты Сары Халими намерены обратиться в Ервопейский суд по правам человека, а её сестра - в израильский суд. Уголовное право в еврейском государстве может применяться к преступлениям на почве антисемитизма, совершенным за границей, если жалобы поданы израильскими гражданами. Многие их них - репатрианты из Франции. Они провели акцию у французского посольства в Тель-Авиве. Среди участников одного из митингов была Ханна Лугаси – дочь Сары Халими.

"Это означает, что сегодня быть евреем во Франции больше невозможно, - говорит на чистейшем французском пенсионерка Розелин Мимуни. - Нам не разрешается ходить со Маген Давид (Звездой Давида), не разрешается ходить в кипе, не разрешается ставить наш еврейский знак мезузу у нашей двери. Нам больше ничего не разрешается, кроме одного: вести себя сдержанно и ходить с опущенной головой".

Йоси Тайеб, депутат израильского парламента, также родился во Франции:

"Немыслимо, чтобы гражданин Франции боялся выходить из дома или даже сидеть дома перед телевизором и бояться, что кто-то может войти, столкнуть его с балкона и что на следующий день ему ничего за это не будет".

Протесты в поддержку Сары Халими прошли и в других странах. Президент Франции Эммануэль Макрон вмешался в дело, призвав министра юстиции как можно сокрее внести изменения во французский закон об уголовной ответственности. "Принять наркотики и затем "сойти с ума" не должно, на мой взгляд, снимать с обвиняемого уголовную ответственность", - сказал Макрон в интервью гезете "Фигаро", опубликованном в понедельник.

4 июля 2017 года 67-летняя Сара Халими, врач на пенсии, проживавшая в 11-м округе Парижа, была выброшена ее соседом, 28-летним малийским мусульманином Кобили Траоре, из окна трехэтажного дома и погибла от полученных при падении травм. По словам свидетелей, Траоре при этом выкрикивал "Аллах Акбар!", называл свою жертву "сатаной" и произносил молитвы.

В сентябре 2017 года французская прокуратура признала этой убийство актом антисемитизма. Но в декабре 2019 года Апелляционный суд Парижа решил, что Траоре не может предстать перед судом, так как в момент убийства находился под воздействием наркотиков и был не в состоянии контролировать свои действия. Дело было направлено в Верховный суд, который оставил вердикт без изменений. Даже президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что возмущен решением суда, и выразил поддержку близким Сары Халими.