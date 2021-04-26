Европейские рестораны ждут посетителей и американских туристов

Правительство Италии смягчило карантинные ограничения в большинстве регионов страны. Это означает, что во многих городах снова открылись музеи, террасы кафе и ресторанов, с некоторыми оговорками возобновляют работу театры и кинозалы.

«Это прекрасно и уродливо одновременно, — рассуждает житель итальянской столицы Джанни Демирджан. — Рим заслуживает немного большего числа гостей. Он особенно прекрасен, потому что мы тут одни, можно фотографировать и не просить кого-либо подвинуться. Но это и ужасно, потому что в музеях могло бы быть больше людей».

Оранжевый режим санитарной угрозы сохраняется в пяти областях Италии: Калабрии, Апулии, Базиликате и Валле-д'Аоста, а также на Сицилии. Сардиния остаётся в красной зоне.

Новый этап смягчения карантинных ограничений наступил и для Шотландии. Здесь открылись непродуктовые магазины, спортзалы, бассейны, рестораны, кафе и пабы. Обслуживать посетителей заведения могут пока только на уличных террасах.

Туристический вопрос

С выходом из карантина актуальнее становится вопрос о возвращении туризма. Важным шагом в этом направлении может стать допуск в ЕС привитых от коронавируса американцев. О таких планах рассказал представитель Еврокомиссии Адальберт Янц:

«Использование в США вакцин, одобренных Европейским агентством лекарственных средств, способствует возобновлению поездок в ЕС. Мы предложили ввести цифровые зеленые сертификаты, чтобы страны союза могли выделять людей, которые привиты одобренными вакцинами. Фактически мы уже обсуждаем с нашими американскими коллегами цифровые зеленые сертификаты, в том числе вопросы проверки целостности и соответствия данных».

Во Франции с понедельника возобновились занятия в детских садах и начальных школах. Это называют первым шагом на пути к постепенной отмене карантина. Ожидается, что уже на следующей неделе будет отменён запрет на поездки далее десяти километров от дома, а в середине мая могут быть открыты террасы ресторанов, торговые центры и религиозные учреждения.