Искусство в продуктовом

В Италии уже больше года остаются закрытыми музеи и выставочные залы. Из-за ограничений, вызванных пандемией, весь сектор искусства пришёл в упадок. Но в не меньшей степени пострадали и люди, лишённые возможности приобщиться к прекрасному. Нескольким владельцам художественных галерей пришла мысль разместить предметы искусства там, где их смогут увидеть даже сейчас – на полках магазина, организовав выставку «В корзину». Говорит Луиджи Солито, галерист и соавтор выставки:

– Произведение искусства завершено, когда на него смотрят люди, и они при этом оказываются в самом центре его создания. Когда у художников не стало возможности выставлять свои работы в музеях и художественных галереях, мы почувствовали, что должны найти решение.

– Были отобраны работы, которые идеально вписываются в этот непривычный контекст, ведь у нас тут определённо не художественная галерея, – объясняет Альдо Карлотто, совладелец магазина Gourmeet. – Это произвело довольно сильный эффект – наши постоянные покупатели были очень удивлены.

– Прийти в магазин за продуктами и оказаться среди подобных произведений искусства – такое случается не каждый день, – комментирует корреспондент Euronews Лука Паламара. – Такие моменты следует ценить, особенно в нынешние непростые времена.

Здесь представлены работы пяти художников, которые посвятили их еде – общей теме, наиболее подходящей этому месту.

– Художник изобразил беременную женщину, и, на мой взгляд, эта работа говорит нам о значении искусства, которое, как мне кажется, именно в питании, – говорит художник Кристиан Леперино. – То есть искусство подобно женщине, поскольку также питает жизнь и красоту.

– Закрытие музеев и художественных галерей нанесло моральный и эмоциональный ущерб всему обществу, – отмечает Франческа Матараццо ди Ликоза, художник. – Мне бы хотелось, чтобы люди, глядя на эту работу, поняли, что главная пища человека – духовная, а не только физическая.

Искусство действительно может помочь преодолеть трудные времена, но всё же не настолько, чтобы удовлетворить физический голод.