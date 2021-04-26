Албания: результат не определён

На парламентских выборах в Албании побеждает правящая Социалистическая партия во главе с премьером Эди Рамой. Они могут рассчитывать примерно на 47% голосов. При этом, по данным Euronews Albania, пока не известно, будет ли этого достаточно, чтобы получить большинство кресел в однопалатном парламенте — 171 мандат.

Оппозиция при этом уступает социалистам меньше 3%. Лидер Демократической партии Люльзим Баша считает это большим успехом:

"Спасибо всем албанцам, которые выбрали перемены. Это несомненная победа албанского народа, победа Альянса за перемены".

Действующий премьер-министр Эди Рама претендует на уже третий подряд срок, но пока с осторожностью высказывается насчёт исхода голосования.

"Все бюллетени в урнах. Люди высказались, и теперь нужно лишь подождать, чтобы услышать, что именно они сказали".

Албания остаётся одной из беднейших стран Европы. При этом прошедшие выборы считаются важным этапом на пути в Евросоюз: переговоры ожидаются уже в этом году.

Окончательные результаты выборов в парламент Албании, как ожидается, будут объявлены в течение двух дней.