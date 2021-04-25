Армянская диаспора в США приветствует решение Байдена

Решение президента США Джо Байдена официально признать геноцид армян, как и ожидалось, вызвало противоположные реакции и во всём мире, и в самих США.

Армянская диаспора в Штатах приветствует шаг главы Белого дома. Сотни человек вышли на акцию в Лос-Анджелесе.

Хотя Сенат США признал геноцид ещё полтора года назад, предшественники Байдена на президентском посту избегали употреблять это слово, не желая осложнять отношения с Турцией — союзницей по НАТО.

У турецкого посольства в Вашингтоне состоялись манифестации как сторонников, так и противников решения Байдена.

Официальная Анкара категорически отрицает намеренный характер событий вековой давности, заявляя, что разбираться в этом должны историки, а не политики.