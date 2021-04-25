Вербное воскресенье и политика

Торжественные богослужения прошли в Иерусалиме по случают Вербного воскресенья по юлианскому календарю. Для верующих христиан это день въезда Иисуса Христа в Иерусалим. Праздник вместе с тем открывает последнюю перед Пасхой неделю Великого поста, посвящённую страданиям Мессии перед смертью и Воскресением.

Одним из главных событий этого дня в Иерусалиме стал традиционный крестный ход во главе с патриархом Иерусалимским Феофилом III. Процессия и богослужение проходили в условиях санитарных ограничений, но храм Гроба Господня открыт для верующих.

Печатью борьбы с пандемией это Вербное воскресенье было отмечено и в других странах, где прихожан и священнослужителей обязали носить маски, а в храмы разрешили допускать ограниченное число верующих.

Предстоятель Русской православной церкви Кирилл совершил праздничную литургию в Храме Христа Спасителя в Москве. В своей проповеди он говорил о политическом смысле входа Господня в Иерусалим. Кирилл обращал внимание на «образ Спасителя, смиренно въезжающего в Иерусалим на ослике», настаивал на том, что церковь не должна отождествлять себя ни с одной человеческой силой и всегда открыта «как мать» для всех, независимо от их политических взглядов.