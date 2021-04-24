Президент США Джо Байден признал геноцид армян в Османской империи

Президент США Джо Байден официально признал геноцидом убийство 1,5 млн армян в Османской империи в начале XX в. Таким образом он выполнил одно из своих предвыборных обещаний.

Каждый год в этот день мы вспоминаем всех тех, кто погиб в результате геноцида армян во времена Османской империи, и вновь обязуемся предотвратить повторение подобных злодеяний. Джо Байден президент США

Американские издания сообщали, что глава государства анонсировал этот жест в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Анкара не признаёт факт геноцида и настаивает на том, что события 1915-1923 гг. надо рассматривать исключительно как массовое убийство в отсутствие целенаправленной политики по уничтожению армян.

Эрдоган осудил слова Байдена как «политизацию дебатов (о геноциде армян) третьими странами». Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу написал в «Твиттере», что Анкара категорически отвергает заявление американского президента, «основанное исключительно на популизме»: «Слова не могут изменить или переписать историю. Нам нечему учиться у кого-либо касательно нашего прошлого. Политический оппортунизм — величайшее предательство мира и справедливости». МИД Турции заявляет о подрыве взаимного доверия и дружбы между странами и призывает «исправить эту серьёзную ошибку».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал признание Байденом геноцида армян важным сигналом для мирового сообщества, подтверждением того, какое место занимают права человека и ценности в международных отношениях: «Это воодушевляющий и вдохновляющий пример для всех, кто хочет вместе построить справедливое, терпимое международное общество».

США впервые признали геноцид армян на уровне президента. До этого с такими заявлениями выступали палаты Конгресса США. 44-й президент США Барак Обама обещал осудить геноцид, но так и не сдержал слово.