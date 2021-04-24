Миллиард прививок от коронавируса в мире

В ближайшие дни международное сообщество преодолеет отметку в миллиард сделанных прививок от коронавируса. Количество полностью привитых пока еще значительно меньше миллиарда, так как большинство получили только первую дозу вакцины.

Таких в Великобритании уже более половины населения. Центры массовой вакцинации организованы даже в церквях. "Наш кафедральный собор существует уже 800 лет и он простоял здесь по двум причинам, одна из которых — прославление всевышнего, сегодня появилась вторая. И это самый эффективный способ совместить обе цели".

Во Франции первый компонент вакцины получили 20% жителей страны. В субботу большой центр вакцинации открылся в конференц-зале отеля парижского "Диснейленда". А в труднодоступные населенные пункты, такие как в коммуне Реймс на северо-страны, приезжает специальный автобус.

По данным ООН, около 20 стран начали прививать беженцев на равных условиях с гражданами, в том числе Иордания, Непал, Сербия и Руанда.

В США первую дозу вакцины получили уже более 40% жителей, полностью иммунизирована уже треть населения, но в скором времени закроются несколько центров массовой вакцинации из-за падения спроса.

А в Бразилии успешное выполнение программа иммунизации находится под угрозой: 1,5 млн человек не пришли за вторым компонентом. При этом доля китайской вакцины "Синовак" в программе составляет 8%, но по данным последний исследований, эффективность первой дозы — всего 16%.