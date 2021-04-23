"Зелёный" евродепутат: надо спасать атмосферу

Фиаско СуперлигиПередачу «О положении Союза» ведёт из Брюсселя Мейв Макмахон, заменяя Штефана Гробе: "Это была захватывающая политическая неделя, полная больших новостей.

События недели

Конституционный суд Германии отклонил просьбу ярых евроскептиков заблокировать вступление в силу Фонда восстановления ЕС.

На переговорах Европейских Парламента, Совета и Комиссии достигнуто эпохальное соглашение по Европейскому климатическому закону.

Началась Конференция о будущем Европы. Граждане могут за ней следить и участвовать в дебатах о реформе в режиме реального времени.

Но больше всего взволновало людей то, что может войти в историю как один из самых монументальных просчетов руководства в профессиональном футболе.

Фиаско Суперлиги

Спустя всего несколько дней после официального объявления, мощные протесты болельщиков, игроков, тренеров и даже политиков остановили создание элитной Суперлиги. Это соревнование сулило бы клубам-основателям гарантированное участие даже при плохой игре и многомиллиардные доходы.

Но, столкнувшись с цунами критики, большинство клубов пошли на попятный, и проект был положен на полку.

«Как будто мы собирались запустить атомную бомбу», - сказал президент мадридского «Реала».

Капитуляция вызвала широкие аплодисменты.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании:

«Я приветствую решение шести английских футбольных команд не вступать в Европейскую Суперлигу. Объявление об этом было правильным результатом для футбольных фанатов, клубов и сообществ по всей стране».

Те, кто стоял за попыткой сколотить Суперлигу, были застигнуты врасплох. Никто не ожидал такой негативной реакции.

Соответственно, их комментарии были довольно... робкими.

Пеп Гвардиола, тренер "Манчестер Сити":

«Это глава закончена. Мы должны думать, что нам делать дальше».

Сейчас предпринимаются попытки вернуть отколовшиеся клубы в европейское лоно. Этот эпизод показывает, что даже в спортивной политике требуются большинство, компромисс и общественная поддержка.

"Зелёный" евродепутат спасает атмосферу

Что касается общественной поддержки новому Закону ЕС о климате, то до сих пор не ясно, будет ли такая поддержка. Еврокомиссия лелеет его как ключевой элемент своей «зелёной сделки», которая отправила бы Евросоюз по зелёному пути на целое поколение. И все же некоторые разочарованы.

Подробнее об этом Штефан Гробе поговорил с Майклом Блоссом, членом Европейского парламента от немецких "зелёных".

Гробе: Итак, вы участвует в разработе климатической политики в Брюсселе, но вас не устраивает климатический закон. Почему, по вашему мнению, он не достаточен?

Блосс: Следующие 10 лет будут самыми важными в борьбе с климатическим кризисом. Нам нужно удержать потепление на уровене не более 1,5 градусов по Цельсию, а для этого сократить выбросы на 65%. Объявленных 52,8% явно недостаточно. Это просто среднемировой показатель. А Евросоюз должен добиться большего, чем среднемировой показатель. Мы далеки от того, что действительно нужно, поэтому я недоволен. Но мы можем кое-что улучшить. Мы можем применить секторальный подход для определения цены углекислого газа - от автомобилей, от возобновляемых источников энергии и т.д. Вот, что мы можем улучшить.

Гробе: Тем не менее, Еврокомиссия приветствовала этот закон как исторический. А какие вы видите положительные аспекты закона?

Блосс: Я понимают, почему Еврокомиссия хвалили свою собственную работу. Я же всегда исхожу из того, что действительно необходимо для атмосферы, для борьбы с климатическим кризисом, а в законе, к сожалению, этого недостаточно. Впрочем есть несколько хороших элементов. Например, предусмотрено создание научного совета из 15 ученых. Они дадут нам рекомендации о том, как с научной точки зрения, нужно бороться с климатическим кризисом. Это позитивно. Нам также удалось немного изменить способ измерения нашего прогресса - до сих пор мы измеряли цели в процентах. Это тоже хорошо. Ведь к атмосфере неприменимы процентные показатели. На атмосферу влияет количество тонн углекислого газа, которые мы фактически выбрасываем.

Гробе: Климатическая сделка была заключена прямо перед виртуальной конференцией Джо Байдена по климату. Оптимистично ли вы настроены по поводу того, что с приходом в США новой администрации глобальные действия по борьбе с изменением климата станут реальным приоритетом в международной повестке дня?

Блосс: Я думаю, что этот климатический саммит содержал много важного для общественности. США представляют свои новые климатические цели. Канада представляет свои климатические цели, ЕС представляет свою новую климатическую цель. Все аплодируют друг другу. Это хорошо. И это приносит новую динамику. Но все же я считаю, что мы должны разрабатывать климатическую политику не для пиара, не для картинки. Мы должны разрабатывать климатическую политику для атмосферы. Наука всегда говорит нам, что нужно. Всё ещё существует большое отставание по сокращению выбросов, мы должны его преодолеть, но пока не преодолеваем. Поэтому у меня есть небольшие претензии к сделке, заключенной в Европе во вторник вечером. Это произошло в спешке. Было сильное давление, чтобы завершить сделку, потому что лидеры торопились принять участие в саммите Байдена. Я считаю, что если бы мы вели переговоры немного дольше, результат был бы лучше.

Поход в супермаркет как искусство

По мнению критиков, Закону о климате ЕС не хватает амбиций и креативности. Но такова природа политического компромисса.

Что касается креативности, то у Лондонского музея дизайна есть отличная идея. Поскольку в наши дни одно из главных удовольствий - это социально дистанцированный поход в супермаркет, не превратить ли это в новый вид искусства?

Дизайнеры и художники упаковывают предметы первой необходимости и продают их в музейной лавке, которая может торговать, пока остальная часть музея должна оставаться закрытой. В результате получился магазин, который хочет быть супермаркетом, но на самом деле является произведением искусства, инсталляцией. Вдохновлённые этим, мы можем взглянуть на основные продукты другими глазами и оценить важность творчества".