Поддержка космических стартапов: инновационный "телохранитель от ультрафиолета"

Важные для современного мира космические технологии и связанные с ними приложения будут стремительно развиваться в ближайшее десятилетие.

Мы выходим на орбиту, чтобы изучить большие планы ЕС по развитию космического сектора. Какие возможности это предоставит бизнесу? Но сначала взглянем на один стартап здесь, в Мюнхене, который пытается улучшить наши давние отношения с солнцем.

Телохранитель от ультрафиолета

Солнечные ожоги. Несмотря на то, что мы знаем о риске для здоровья, миллионы из нас все равно получают их каждый год. Но что, если есть способ предупредить вас, пока не стало слишком поздно.

UV-Bodyguard от Ajuma стремится именно к этому.

Разработанный основателями фирмы Джулианом и Аннетт, он использует спутниковые технологии через смартфон для отслеживания воздействия ультрафиолетовых лучей на человека.

Что подтолкнуло вас начать бизнес?

Джулиан Мейер-Арнек, соучредитель Ajuma:

—У Аннет очень чувствительная кожа. И после 15 лет исследований озона я подумал, что для этого можно разработать измерительное устройство.

Расскажите, как это устройство работает?

Аннет Беатрис Барт, соучредитель Ajuma:

— Мы объединяем данные спутниковых и ультрафиолетовых измерений, чтобы дать пользователю рекомендации относительно допустимого времени пребывания на солнце в зависимости от типа его кожи.

Помощь космическим стартапам

Ajuma - дочерняя компания DLR - Германского центра авиации и космонавтики. Но стартап также получил поддержку со стороны программы Copernicus Accelerator. В частности, Аннет и Джулиан получили 12-месячную индивидуальную программу бизнес-коучинга для стартапов.

Copernicus Accelerator действительно помог нам продвинуть UV Bodyguard и вывести его на рынок - благодаря своей фантастической программе Аннет Беатрис Барт соучредитель Ajuma

Космический сектор обеспечивает более 230 000 рабочих мест в ЕС - от производства до космических операций и последующих услуг. Это приносит экономике ЕС 46-54 млрд евро.

Чтобы развить успех Copernicus Accelerator, Европа недавно запустила свою инициативу CASSINI - огромный Европейский космический фонд в размере 1 млрд евро для стимулирования инноваций.

Предоставляя целевую поддержку на протяжении всего жизненного цикла бизнеса, он стремится превратить европейские космические стартапы в ведущие мировые компании.

Мы спросим Европейскую комиссию.

Мартина, космический сектор всегда был стратегическим приоритетом для Европы, но именно эта новая инициатива CASSINI предоставит ему ракеты-носители. Какую именно выгоду получит сектор?

Мартина Синделар, Главное управление оборонной промышленности и космоса Еврокомиссии

— Новая инициатива CASSINI имеет очень четкий приоритет - поддержку стартапов на различных этапах их развития. Одним из элементов будет специальный космический фонд, который предоставит новый венчурный капитал стартапам, но мы также запустим важный конкурс для стимулирования разработки высокоинновационных продуктов. Будет поддержка роста бизнеса в рамках Accelerator Copernicus, и мы, безусловно, постараемся объединить стартапы и промышленных партнеров.

Что касается Ajuma - ее UV-bodyguard выглядит готовым к взлету. Фирма недавно заключила сделку по продаже устройства в магазинах крупного европейского ритейлера товаров для активного отдыха. Также ее продукцию можно найти в аптеках и в онлайн-магазине компании.