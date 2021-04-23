Pfizer наращивает производство вакцины в Бельгии ещё на 20%

Кампания Брюсселя по вакцинации от коронавируса получила новый импульс. Европейское агентство лекарственных средств одобрило увеличение на 20% производственных мощностей фармацевтического предприятия Pfizer-BioNTech, что расположено в бельгийском городке Пуурс. По словам посетившей завод главы Еврокомиссии, это позволит к июлю сделать прививки 70% взрослого населения ЕС.

«Мы получим достаточно доз, чтобы провести ревакцинацию для повышения иммунитета против вируса, - сказала Урсула фон дер Ляйен. - Мы получим вакцины, адаптированные к новым штаммам, на которые прежние вакцины не будут действовать. Мы сможем привить, если это необходимо и безопасно, детей и подростков. "

Еврокомиссия также готовит новый контракт с Pfizer-BioNTech для увеличения производства вакцин на основе матричной РНК. Эту технологию 20 лет разрабатывала вместе с мужем соучредитель фирмы немецкая турчанка Озлем Тюреджи.

«У нас была мечта, - сказала она. - И мечта заключалась не только в разработке медикаментов, которые меняют парадигму. Она также заключалась в том, чтобы внести свой вклад в формирование на основе партнерства с государством новых бизнес-моделей, которые позволят частным компаниям лучше служить общему благу. И здесь у нас такой пример ».

По последним данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, 23,7% взрослых жителей ЕС уже получили первую дозу вакцины дозу, а 8,7% получили вторичный укол.