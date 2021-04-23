Чад простился с Идрисом Деби

В Чаде проводили в последний путь президента Идриса Деби, который управлял страной с 1990 года. Деби скончался в минувший вторник от ранений, полученных во время сражения между армией и боевиками. Траурная церемония состоялась в столице Чада Нджамене, куда прибыли главы более десяти государств. В их числе, президент Франции Эммануэль Макрон. Чад - ближайший союзник Франции в борьбе с джихадистскими группировками в регионе Сахеля. Выступая перед собравшимися Макрон заявил, что Париж по-прежнему будет оказывать поддержку Нджамене.

Эммануэль Макрон, президент Франции: "Франция никогда и никому не позволит ставить под сомнение, или угрожать стабильности и территориальной целостности Чада, ни сегодня, ни завтра".

После смерти президента полномочия главы государства возложил на себя сын Идриса Деби - 37-летний Махамат Деби. Он пообещал в течение полутора лет провести в стране свободны и демократические выборы. В стране был создан новый орган - Переходный военный совет. Назначением Махамата Деби, по сути новым президентом, оказались недовольны представители оппозиции и вооруженные боевики.