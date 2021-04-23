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мир

COVID-19: вакцины, праздники и Олимпиада

 Кнарик Хачатрян
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COVID-19: вакцины, праздники и Олимпиада
Авторское право  JORGE GUERRERO/AFP or licensors
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Европейское агентство по лекарственным средствам (по официальному запросу Еврокомиссии оно изучало дополнительные данные по вакцине Vaxzevria компании AstraZeneca, чтобы дать более точное научное заключение о её безопасности) в пятницу вновь подтвердило, что преимущества препарата перевешивает риски редких побочных явлений

Заместитель исполнительного директора агентства Ноэль Ватион заявил:

"Имеющиеся данные подтверждают целесообразность продолжения введения второй дозы вакцины Vaxzevria через 4–12 недель после первой, в соответствии с информацией о препарате. Данные не подтверждают необходимость отсрочки или отказа от второй дозы вакцины".

На фоне кампании по вакцинации европейские страны одна за другой ослабляют карантин. Австрия собирается с 19 мая постепенно открывать рестораны и кафе, туристические и спортивные центры, культурные учреждения. Но условием для их посещения будет "зеленый паспорт" - подтверждение о прививке, перенесённом заболевании или свежий отрицательный тест на коронавирус.

Эпидемиологическая ситуация в России остаётся стабильной, но, чтобы избежать осложнений, президент России Владимир Путин поддержал предложение Главы Роспотребнадзора Анны Поповой объединить майские праздники, сделав их непрерывными в течении 10 дней. Это позволит россиянам избежать поездок на автобусах и электричках, возвращаясь в города после праздников и вновь выезжая на следующие.

"Если вы считаете, что это необходимо - хорошо, мы так и сделаем. Сегодня соответствующий указ подпишу", - ответил Путин Поповой.

Между тем первый случай заболевания коронавирусом выявлен в ходе эстафеты Олимпийского огня, который несут в Токио. Положительный тест на COVID-19 оказался у полицейского, который обеспечивал порядок дорожного движения на этапе в префектуре Кагава. Но организаторы Олимпиады -2020 заявили, что этот случай не повлияет на дальнейший ход мероприятия.

Олимпийские игры в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.