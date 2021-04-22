ОЗХО ограничила права Сирии в организации

В Дамаске заявляют, что резолюция об ограничении прав и привилегий Сирии, принятая членами Организации по запрещению химического оружия, служит поддержкой террористов со стороны государств, которые выступали за ее принятие, в первую очередь США, Франции и Великобритании.

Накануне в Гааге члены организации одобрили документ, который лишает арабскую республику права участвовать в голосованиях на Конференции государств - участников ОЗХО и в Исполнительном совете органа, избираться в его состав, а также проводить на своей территории какие-либо мероприятия по линии конференции, совета и вспомогательных структур.

Резолюцию, вынесенную на рассмотрение по инициативе Франции, поддержали 87 из 136 государств, Россия и еще 14 стран высказались против.

Поводом для подготовки документа стал доклад , опубликованный в апреле прошлого года. В нем утверждается, что власти Сирии несут ответственность за три инцидента с отравляющими веществами в населенном пункте Эль-Латамина в провинции Хомс в марте 2017 года.

Глава европейской дипломатии Жозепа Борреля заявил, что это решение станет сигналом международного сообщества против безнаказанности за применение химического оружия.

Постпред РФ при организации выразил мнение, что ОЗХО превратилась из технического органа в политический инструмент.