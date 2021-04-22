Шойгу объявил об окончании учений

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил об успешном завершении внезапной проверки войск в Южном и и Западном военных округах. Генеральный штаб, командующие военными округами и воздушно-десантных войск получили приказ о возвращении военнослужащих в пункты постоянной дислокации до 1 мая.

Объявление было сделано в Крыму, где завершились военные учения, в которых приняли участие более 10 тысяч военнослужащих, суда Черноморского флота и Каспийской флотилии. По информации министерства обороны, манёвры проводились в рамках контрольной проверки войск за зимний период обучения. Но они были раскритикованы странами НАТО, которые сочли их угрожающими для Украины.

Со своей стороны, министерство иностранных дел России призвало в четверг Украину прекратить «военную эскалацию в Донбассе», жертвами которой уже стали мирные жители, преступить к выполнению минских договоренностей и прямым переговорам с представителями самопровозглашёных республик.