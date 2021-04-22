Ковроткачество — национальное достояние Азербайджана

Ковры – неотъемлемая часть азербайджанского искусства и культуры на протяжении тысячелетий.
А в 2010 году ЮНЕСКО внесла их в список нематериального культурного наследия человечества.
Традиционные азербайджанские ковры имеют плотную текстуру, а узоры характерны для разных регионов, где практикуется это искусство.
Первый в мире музей ковра находится в Баку. Здесь выставлены изысканные ковры, а хрупкие экспонаты находятся в хранилищах с климат-контролем для их защиты.
Ковры известны многообразием композиций, яркими цветами и разными техниками производства.
Азербайджанское ковроткачество восходит к Бронзовому веку. Сегодня им занимаются в семи специализированных школах, каждая из которых - со своими узорами и традициями.
Музей – это еще и исследовательский, учебный, культурный и образовательный центр, где проводятся выставки, международные симпозиумы и конференции.
Азербайджанский музей ковра - уникальная достопримечательность как для местных жителей, так и для гостей Баку.
Азербайджанский национальный музей ковра был создан в 1967 году. Инициатором создания музея был Лятиф Керимов – выдающийся ученый и ковроткач, основоположник науки о ковроделии, художник и педагог, автор фундаментального труда "Азербайджанский ковер".