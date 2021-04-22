Евросоюз поставил цель - спасти климат. А какими средствами?

Главные учреждения Евросоюза договорились о сокращении выбросов углекислого газа по меньшей мере на 55% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года. Это поможет Евросоюзу стать климатический нейтральным к середине века.

Среди тех, кому придётся выполнять эту договорённость - авиакомпании, сжигающие пока много керосина и кислорода. Их мнение выражает политический директор организация Airlines for Europe Лоран Донсел:

"Перед нами поставлена новая цель, нам даны указания по её достижению, согласованные на уровне Евросоюза. Нам придётся ускорить исследования, чтобы резко повысить экономиченость и эффективность двигателей. Всем очевидна важность секторального подхода к декарбонизации. Задача со сокращению выбросов углекислого газа настолько огромна, что ни один игрок в каждой отрасли не может действовать самостоятельно".

Для сокращения в атмосфере количества газов, вызывающих парниковый эффект, требуется и межотраслевое взаимодействие. Для тех же самолётов создаются новые виды топлива на смену продукции нефтеперерабатывающих заводов. Этими усилиями руководит генеральный директор компании Fuels Europe Джон Купер:

"Еще до Парижского соглашения мы знали, что нужно сократить потребление горючего, получаемого из нефтепродуктов. Теперь это запреплено в европейских документах. Мы в ответ постараемся найти новые способы производства жидкого топлива без использования нефти. Мы знаем, что транспорт будет всё больше переходить на электроэнергию и водород. Но некоторые его виды - в частности, авиация, морские суда и большегрузные автомобили, смогут передвигаться на жидком топливе, которое будет производиться возобновляемым способом, то есть не иметь в своём составе нефти".

Однако защитники окружающей среды подозревают, что названные Евросоюзом цели отражают компромисс между политическими и деловыми кругам. Активист экологической организации Greenpeace EU Сильвия Пасторелли считает, что объёмы необходимых сокращений нужно вычислить на основе научных данных об изменении климата ради сведения к минимуму влияния на него человека:

"С одной стороны, у нас есть то, чего требует наука, а именно, цель по сокращению вредных выбросов по меньшей мере на 65% к 2030 году, если мы хотим избежать наихудших последствий нарушения климата. С другой стороны, у нас есть политическая цель ЕС по сокращению этих выбросов на 55%, что в реальности можеть составить всего 52,8%. Как видим, мы очень далеки от того, чего требует наука".

Брюссель объясняет разницу в эти цифрах тем, что в своих расчётах он учитывал поглощение углекислого газа естественным образом, например, лесами и зелёными водорослями.