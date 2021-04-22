Париж поддержал военное правительство Чада

Франция, бывшая колониальная метрополия Чада, заявила о своей заинтересованности в поддержании стабильности в этой стране после гибели ее многолетнего правителя Идриса Деби. Она также выразила уверенность, что Чаду не придется выводить свои войска из Мали, где они участвуют в военной операции, которой руководит Франция.

Французский посол в Чаде Бертран Кошри выразил поддержку временному военному совету, выполняющему функции правительства:

«Мы поддерживаем народ Чада уже много лет и не бросим его во время этого переходного периода, ни военных, ни гражданских. Мы обсудили с председателем переходного военного совета насущные проблемы, вопросы безопасности, а также гражданскую сторону процесса, который приведет к окончанию переходного периода и выборам».

Погибший президент Идрис Деби был бессменным авторитарным правителем Чада с 1990 г. Незадолго до своей смерти он был переизбран на шестой президентский срок. Временное военное правительство, которое возглавил его сын, стоит перед вызовом вооруженного восстания радикальной и протестов умеренной оппозиции.