Путин: не нужно переходить «красную черту»

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию в этом году было посвящено главным образом вопросам внутренней политики: стимулированию экономики, развитию инфраструктуры и социальной помощи. Те, кто ожидали от него заявлений по поводу Украины, были разочарованы.

Но Путин посетовал на «недружественные акции и откровенное хамство» в отношении России на международной арене:

«При этом у нас, я просто вынужден это сказать, хватит терпения, ответственности, профессионализма, уверенности в себе и своей правоте и здравого смысла при принятии любого решения. Но надеюсь, что никому не придёт в голову перейти в отношении России "красную черту". А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами».

Путин также напомнил о недавнем задержании в Москве предполагаемых организаторов государственного переворота в Белоруссии, проведя параллель со свержением президента Украины Виктора Януковича в 2014 г. По его словам, эти события, а также политика санкций говорят о «грубых попыткам одних силой навязать свою волю другим»:

«Но сегодня подобная практика перерождается в нечто гораздо более опасное — имею в виду ставшие недавно известными факты прямой попытки организации в Белоруссии государственного переворота и убийства президента этой страны. При этом характерно, что даже такие вопиющие действия не находят осуждения "коллективного Запада"».

Комментируя ситуацию с коронавирусной пандемией, президент России призвал сограждан не терять бдительность и сделать прививку. По его словам, только вакцинация поможет сформировать коллективный иммунитет к болезни, которая может иметь «трудно предсказуемые последствия».