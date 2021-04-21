Суд в ФРГ принял решение по Фонду восстановления европейской экономики

Конституционный суд Германии отклонил ходатайство о принятии срочных мер по блокированию закона о ратификации Фонда восстановления Евросоюза после пандемии.

Отмечается, что экспертиза на данный момент не выявила нарушения основного закона страны. Однако рассмотрение вопроса продолжится.

Создание фонда размером в 750 миллиардов евро является крупнейшим проектом ЕС, предназначенным для поддержки европейских государств, экономика которых наиболее сильно пострадала из-за кризиса, вызванного пандемией кризиса. Речь идет в частности об Италии и Испании.

Чтобы восстановительный Фонд заработал, национальные парламенты государств-членов ЕС должны ратифицировать соответствующий закон.