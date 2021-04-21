Cертификат для поездок по Евросоюзу будет готов к лету

В Европейском союзе к лету будет учреждён сертификат для поездок за границу, удостоверяющий, что его владелец не заражён коронавирусом. Эту меру обсудят представители трех институтов власти ЕС, в том числе еврокомиссар по юстиции, бельгиец Дидье Рейндерс:

«Мы сможем начать переговоры в начале мая и завершить их до лета, чтобы к июню были готовы правила действия документа для путешествий. Ещё нужно преодолеть некоторые технические расхождения. Мы видим, что в некоторых государствах, например, во Франции и Дании, вводятся сертификаты для других видов деятельности. С начала июня мы вместе со странами-членами запустим пилотный проект, чтобы наладить взаимодействие на союзном уровне и быть готовыми к лету ».

На этой неделе Всемирная организация здравоохранения подверла критике планы выдачи таких проездных документов, заявив, что прививки не всегда останавливливают распространение инфекции. Еврокомиссар признаёт, что панацеи от Covid-19 пока нет:

«На данный момент мы не знаем, возможен ли абсолютный иммунитет. На этот счёт есть некоторые указания, но нам точно не известно, могут ли те, кто вакцинирован, заражать других . Разумеется, там где есть инфекция, нужно принимать против неё меры. Но всего мы не знаем. Мы работаем с большой гибкостью, чтобы шаг за шагом изучать последствия вакцинации и выздоровления от Covid-19. Тех, кто перенёс это заболевание, видимо, обладаем иммунитетом максимум на 180 дней или, может быть, меньше. Это зависит от изменений в состоянии здоровья ».

На данном этапе предполагается, что житель Евросоюза сможет обладать сертификатом сразу после того, как получит первый укол от коронавируса. Дидье Рейндерс напоминает, что потребуется и второй:

«В нормальном сертификате будут различные ссылки и данные. Например, сколько доз получил человек и когда. Если он получил одну дозу, так и будет записано, если две дозы — то две. Сертификат будет содержать информацию о выздоровлении, о тестах или прививках. Вы же знаете, что для полной вакцинации нужно получить две дозы. Определять дозу и давать авторизацию - это задача Eвропейского агентства лекарственных средств".

Те европейцы, кто не получит прививки до лета, смогут выезжать за границу с отметкой в сертификате о получения негативного теста на Covid-19, за который придётся заплатить.

_«В течение следующих недель мы, конечно, продолжим вакцинацию и дадим возможность людям, которые ею не охвачены, путешествовать с тестами ПЦР, после чего возможно, придётся сесть на карантин. Мы настаиваем на том, чтобы страны-члены были готовы снизить цену на тесты". _

На следующей неделе Европарламент выдвинет и обсудит свои предложения по сертификату для путешествий, который ещё называют зелёным или вакцинным паспортом.